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25 октября бывшая редактор издания Doxa рассказала в соцсетях, что пять лет назад подверглась сексуализированному насилию со стороны основателя курсов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Ludi Андрея Гречко.

Гутникова опубликовала видео, снятое, по ее словам, годом ранее под домашним арестом. Там она рассказывает о случившемся, не называя имени предполагаемого насильника; по словам журналистки, она, будучи обвиняемой по делу о вовлечении подростков в протесты, опасалась получить еще одно дело — о клевете.

В видео Алла Гутникова рассуждает о том, как она долгое время не называла случившееся с ней насилием. «Это удивительно, потому что я феминистка, я читаю много текстов об этом <…> Я нормально, хорошо погружена в эту тему, я знаю какую-то специфику, и все равно я много-много лет так делала», — сказала она. По ее словам, она использовала формулировки вроде «тот неудачный случай», «та дурацкая история» и «это не настоящее насилие».

Из слов Аллы Гутниковой следует, что в 2017 году она хотела устроиться на работу в Ludi, не получила эту работу, но после собеседования продолжила общаться с Андреем Гречко. На встрече в кафе «Братья Караваевы» он внезапно для нее — и без согласия с ее стороны — поцеловал ее, что она назвала «первым звоночком», который на тот момент она не могла правильно оценить.

Позже он пригласил ее к себе домой; Алла вспоминает, что предупредила его, что не хочет заниматься сексом. При этом, по ее словам, она переживала тяжелый период в жизни и ей хотелось тепла и внимания.

В квартире было «весело и хорошо», но затем Гречко, по словам Аллы, зажал ее в углу кровати и навис над ней — так, что она не могла высвободиться. Гутникова вспоминает, что говорила ему «нет» и просила остановиться. В видео годичной давности она не стала рассказывать, что именно он сделал — в тот момент, по ее словам, ей было слишком сложно это сделать. В интервью изданию Wonderzine она рассказала, что Андрей Гречко кончил ей на лицо.

Пока я стояла под горячим душем и пыталась смыть сперму полузнакомого мужчины с кудрей, я чувствовала, что произошло что-то чудовищное и непоправимое. <…>

Когда я вернулась из ванной, Андрей встал на колени, крепко обнял меня, прислонив голову к животу и клятвенно пообещал, что «никогда больше». Я была в оцепенении, но поверила. Человек же добр по природе своей. Потом он повторил то же самое — точь-в-точь.

Андрей Гречко опубликовал «Ответ Алле Гутниковой», в котором заявил, что «никогда не применял сексуальное или сексуализированное насилие» к ней — и что планирует подать на нее в суд как в России, так и в Германии, где она находится.

Очень тяжело противостоять клевете и защищать себя, когда едва сделал первые шаги к восстановлению психического здоровья после трагической гибели 17-летнего брата год назад. Когда пытаешься выжить и сохранить рабочие места 40 коллег во время всего происходящего вокруг в 2022 году. Я предприниматель, партнер в счастливых отношениях с любимой женщиной, сын, внук, брат и человек. Не идеальный, но человек, который имеет душу и права.

По словам Аллы Гутниковой, после публикации с ней связались другие женщины — и рассказали о схожих действиях Гречко в отношении себя. Wonderzine опубликовал монологи нескольких из них.

Рита и Ира (имена изменены) рассказали, что Андрей Гречко принудил их к оральному сексу. По словам Риты, в 2016 году основатель Ludi пригласил ее переночевать у себя, когда она была пьяна и не могла сама сесть за руль; до этого, по ее словам, они общались лишь в дружеском ключе. Рита говорит, что «никакого согласия не было»: она сказала, что «ничего не хочет и вообще девственница», однако он силой «принудил ее к жесткому минету». «Это надолго разрушило меня. Я чувствовала себя грязной, униженной, испорченной. Не понимала, как вообще начинать сексуальную жизнь после такого», — говорится в тексте.

Ира вспоминает, что Андрей Гречко пригласил ее в гости — и что сама она «не вкладывала никакого романтического смысла в эту встречу». Позже Гречко, по словам Иры, сказал ей: «Чего ты ожидала, когда шла домой к мужчине?»

Сначала все было нормально, разве что он все время подливал мне вина. <…> В один момент он просто меня схватил, положил на кровать и стал пытаться засунуть свой член мне в рот. У меня никогда не было такого опыта, я не знала, что делать. Мне этого не хотелось, Андрей мне не нравился, но я еще не умела выстраивать свои границы и говорить людям «нет». <…>

Я была очень растеряна и напугана. Мне нужно отказаться или согласиться? Может, это не так плохо? Я просто зажмурилась и подумала: «Ну, как-нибудь переживем». Чуть позже он спросил, нормально ли мне. Я подумала, что, видимо, нужно ответить «нормально». Хоть я и не выразила несогласия эксплицитно, это не отменяет того, что не нужно пытаться засунуть кому-то член в рот.

Алина (имя изменено) рассказала Wonderzine, что пыталась устроиться на работу в Ludi, а когда это не получилось, продолжила общаться с Гречко. Осенью 2021 года он стал писать ей активнее и предложил встретиться. Она вспоминает, что «вроде все было мило и хорошо» — кроме того, что он «постоянно к ней прикасался» и мог «внезапно очень крепко поцеловать».

По ее словам, в январе 2022 года он без предупреждения встретил ее на вокзале в шесть утра — а позже пригласил к себе домой. Там они «начали пить чай и целоваться», и в какой-то момент он отнес ее в спальню, где между ними произошел секс. Когда позже она сказала ему, что не хотела этого, он, по ее словам, ответил: «А чего ты ожидала, приходя в гости к парню? Что мы будем чай пить?»

Я сказала что-то неуверенное вроде: «Слушай, у меня месячные, может, не надо…» — слова, которые, наверно, могли звучать как смущение, но не заявление о собственном нежелании. «И что? Ты думаешь, что мы сексом будем заниматься?» — ответил он посмеиваясь. <…>

Всплывают еще эпизоды. Мы сидим на кухне, он дает мне пощечину, скажем так, сексуального характера. Меня это пугает. Я говорю: «Не делай так, пожалуйста». Он отвечает: «Ну я немножко», — и повторяет это движение. Мне становится жутковато, но я больше ничего не говорю и не делаю.

Марина (имя изменено) рассказала, что несколько раз занималась сексом с Гречко в 2013 году, и каждый раз «по одному сценарию: напасть, раздеть, не реагировать на слова „Подожди, я не готова“». «А после он был милым и вежливым», — цитирует ее Wonderzine. По словам Марины, Гречко в переписке с ней «признавал и понимал, что делал», но «спихивал ответственность на алкоголь».

Другие монологи из материала Wonderzine касаются действий не только Андрея Гречко, но и других бывших сотрудников центра Ludi. Одна из бывших студенток курса рассказала, что Гречко и еще один основатель центра — Илья Созонтов — «часто обнимали» студенток и «шутили странные шутки». По словам другой, Созонтов «обнимался» с ней на прощание, не отпуская в течение пары минут. По словам еще одной студентки, Андрей Гречко писал ей (17-летней) сообщения с упоминанием секса. В одном из его сообщений были слова «всего пять месяцев, и ты тоже станешь взрослой».

В двух монологах упоминается бывший преподаватель центра Антон Романов. Одна из женщин сказала, что столкнулась с «неуместным вниманием» с его стороны. Бывшая сотрудница центра Маша заявила, что он принудил ее к сексу. По ее словам, это произошло в квартире его сестры, где он предложил ей пожить.

Я приехала, переоделась в обычные домашние вещи. Он купил бутылку вина, хотя сам не пьет. Предлагал мне — я отказалась. Мы зашли в гостиную и он начал меня целовать, трогать. Я была не против поцелуя, но совершенно точно не хотела заниматься сексом с человеком, с которым была наедине один раз. Он предложил составить письменный договор, что секса не будет, но я отмахнулась (думала, он так шутит) и просто сказала о нежелании. Он обещал лечь спать в другой комнате, но лег со мной. Начал меня раздевать, у меня были месячные, я несколько раз просила остановиться, но я тогда не умела жестко говорить «нет», в конце концов как-то оцепенела и сдалась.

Андрей Гречко новые обвинения в свой адрес не прокомментировал. Комментариев Антона Романова и Ильи Созонтова в статье Wonderzine нет; «Медузе» не удалось найти их высказываний на эту тему.

25 октября — еще до публикации Wonderzine — центр Ludi опубликовал официальное заявление, согласно которому центр «не имеет никакого отношения к обсуждаемой ситуации», а за семь лет работы не получил «ни одной жалобы на противозаконное или аморальное поведение сотрудников». В пресс-релизе говорится, что центр считает неприемлемыми «любые личные отношения между сотрудниками и учениками».

«В связи с публичным обсуждением важного вопроса команда Ludi приняла решение усовершенствовать систему контроля за всеми сотрудникам и внедрить сбор анонимной обратной связи для недопущения случаев неэтичного поведения», — заявили в образовательном центре.

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