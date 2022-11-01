В Волгограде 200 тысяч человек пятый день остаются без воды В городе прорвало канализационный коллектор

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В Волгограде в ночь на 28 октября произошла крупная коммунальная авария: на склоне поймы реки Царицы обрушился бетонный канал, в котором пролегает канализационный коллектор, что привело к повреждению как минимум одной из двух его нитей. В результате аварии содержимое канализационных стоков начало выходить на поверхность.

Сотрудники «Концессии водоснабжения» — компании, управляющей сетями водоснабжения и водоотведения города — в течение ночи пытались устранить повреждения, однако из-за «большого объема принимаемых коллектором стоков» это оказалось невозможно. В конечном итоге было принято решение о приостановке водоснабжения нескольких районов города. Администрация Волгограда 29 октября ввела режим чрезвычайной ситуации.

По данным прокуратуры Волгоградской области, отключение водоснабжения коснулось более чем 1100 многоквартирных домов, 17 тысяч частных домовладений и ряда социальных объектов на территориях Советского и Ворошиловского районов. V1.ru пишет, что без воды остались около 200 тысяч человек.

31 октября прокуратура возбудила уголовные дела по статье о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье о загрязнении вод.

Точное место, где прорвало трубу, удалось обнаружить только 30 октября. По данным «Коммерсанта», работы были осложнены тем, что ни у властей, ни у коммунальных компаний не оказалось достоверной проектно-сметной документации на коллектор.

Через два дня администрация города сообщила, что работы на месте аварии практически завершены, после чего будет предпринята пробная попытка подключения коллектора. «Если ЧП не случится, то вода будет подана потребителям при сниженном давлении», — сказали в мэрии.

На момент публикации этого текста водоснабжение в Волгограде восстановлено не было.