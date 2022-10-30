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Antony Wallace / AFP / Scanpix / LETA

По последним данным, 151 человек погиб в результате давки, возникшей 29 октября в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Большинство погибших — молодые люди, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Среди погибших — 97 женщин и 54 мужчины. Еще 82 человека пострадали, 19 из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство госпитализированных — молодые женщины. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране национальный траур.

Давка возникла в небольшом переулке с уклоном в районе Итхэвон, популярном у молодых жителей Сеула и экспатов. Как отмечает Reuters, вечером 29 октября десятки баров и ресторанов района были переполнены. По данным спасателей, люди, собравшиеся у отеля «Гамильтон», полностью заполнили от стены до стены переулок шириной четыре метра, некоторые стали падать — а новые люди продолжали вливаться в толпу. Reuters пишет, что, по словам одного из очевидцев, людей было в десять раз больше, чем на Рождество. Одна пострадавшая, по словам ее матери, выжила, пробыв в толпе более часа. После давки власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей без вести.

В давке в Сеуле погибли больше 100 человек Meduza

Среди погибших есть иностранцы, в том числе россияне. По последним данным, погибли 22 иностранца, в том числе граждане Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии. Погибли три гражданки России, сообщили в посольстве РФ в Южной Корее. Baza приводит имена двух погибших.

В Сеуле впервые за три года отмечали Хэллоуин без коронавирусных ограничений. В апреле на фоне снижения новых случаев ковида в Южной Корее отменили комендантский час в барах и ресторанах, а также разрешили собираться больше, чем десяти людям. В мае в стране отменили требование носить маски.

Это крупнейшая трагедия в Южной Корее с 2014 года, когда из-за крушения парома «Севоль» погибли 304 человека, в основном старшеклассники.