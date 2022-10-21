«Проект» рассказал о попытке захвата российских активов цементной компании Holcim Это изобретательная афера. В ней есть чеченский суд, дипфейк и люди из окружения вице-премьера Хуснуллина

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Завод Holcim в Вольске Holcim

После начала войны один из крупнейших в мире производителей цемента, швейцарский холдинг Holcim объявил об уходе с российского рынка. А через несколько месяцев кто-то внезапно попытался перерегистрировать на себя юрлица российской «дочки» Holcim. Новым владельцем крупного актива себя объявил «портфельный инвестор» Евгений Костюкевич. Быстро выяснилось, что человек с таким именем, фамилией и внешностью — уроженец Пермского края, который состоял на учете у психиатра и большую часть жизни был безработным. Речь шла о попытке рейдерского захвата бизнеса в духе конца 1990-х, писал в августе The Bell. «Проект» узнал, что за аферой могут стоять люди, связанные с главным российским чиновником, отвечающим за строительство, — вице-премьером Маратом Хуснуллиным. «Медуза» пересказывает, что журналисты выяснили об этой истории.

Когда Евгений Костюкевич оказался дипфейком

29 июля 2022 года российская версия журнала Forbes выпустила интервью с Евгением Костюкевичем. Он назвал себя «портфельным инвестором» и владельцем российских активов швейцарского производителя стройматериалов Holcim.

Этот холдинг занимает третье место в мире по производству цемента и ведет бизнес в 60 странах. В России Holcim владеет четырьмя цементными заводами и тремя карьерами. Выручка российской «дочки» за 2021 год составила 25 миллиардов рублей — около 1% глобальных продаж Holcim. В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, холдинг объявил об уходе с российского рынка и продаже местных активов.

Вышедшее на сайте Forbes интервью Костюкевича было коммерческим текстом — то есть, за его публикацию заплатили. Как правило, подобные материалы публикуются без серьезной проверки фактов, объясняет автор расследования «Проекта», который начал работать над этой историей, еще будучи журналистом Forbes. Российская структура Holcim заявила, что речь идет про захват бизнеса и что Forbes «приписал» активы «уголовнику с диагностированной задержкой развития», за которым стоят «злоумышленники».

Оказалось, что реальный Евгений Костюкевич жил в поселке Гайны Пермского края, окончил восемь классов, состоял на учете у психиатра при Гайнской ЦРБ с диагнозом олигофрения, был несколько раз судим, в основном не работал и, по словам одной из родственниц, «где-то с 2019-го года» перебрался в Москву. Когда и как он превратился в «портфельного инвестора», неизвестно. Как отмечал The Bell, если мужчина выполнял роль номинала, то услуги такого рода в даркнете стоят недорого — до 50 тысяч рублей.

Автор расследования «Проекта» (тогда он был сотрудником Forbes) договорился пообщаться с Костюкевичем по видеосвязи. К тому моменту журналист уже знал биографию мужчины, и когда лицо того появилось на экране, стало понятно, что это — фото, оживленное с помощью искусственного интеллекта. «Для сеанса связи был использован снимок очень низкого качества — у „Костюкевича“ двигались только зрачки и уголки губ, а контуры лица были как будто приклеены к заднему фону, — и говорил уроженец пермской деревни с различимым южным акцентом», — описал разговор журналист.

Дипфейк с лицом Евгения Костюкевича

Как чеченский суд распорядился отдать Костюкевичу активы Holcim

Стало понятно, что речь идет про грандиозную аферу. Интервью «Костюкевича» — то самое, которое было выпущено на коммерческой основе, — удалили с сайта Forbes (его копия доступна в веб-архиве).

При этом «Костюкевич» обосновал свои претензии на российские активы Holcim — редакция Forbes получила от тех, кто стоял за фейковым инвестором, копию решения Ленинского районного суда Грозного от 28 июня 2022 года.

В решении суда говорилось, что «Костюкевич» выкупил у Holcim долги его российского подразделения на 11 миллиардов рублей и в связи с этим получает во владение основные активы Holcim в России — цементные заводы и карьеры.

В самом Holcim заявили, что не знают «Костюкевича», а договор о выкупе долгов — подделка. О решении грозненского суда в холдинге узнали постфактум — когда некие люди, опираясь на это решение, попытались перерегистрировать на себя российский бизнес Holcim.

В это время против холдинга подали еще один иск в тот же Ленинский суд Грозного. Некая компания «Рондана» потребовала от производителя цемента 257 миллионов рублей. Как оказалось, она может быть связана с «Костюкевичем».

Как судившаяся с Holcim компания связана с людьми из окружения Хуснуллина и Путина

«Рондана» через своего гендиректора связана со стройфирмой «Белспецстрой», которая, например, участвовала в реконструкции московского Кремля. Два из трех соучредителей «Белспецстроя» — чеченский боксер Рамзан Себиев и специалист по цементу Игорь Харченко. Последний сначала занимался наукой, связанной со строительной сферой (он доктор технических наук), а позднее, с 1990-х непосредственно был связан со строительством.

В 2012-2018 годах Харченко работал в «Мосинжпроекте» — проектном институте правительства Москвы. Департамент строительства города в те годы возглавлял Марат Хуснуллин (теперь вице-премьер РФ). При нем «Мосинжпроект» получил контракт на строительство новых станций московского метро стоимостью более 500 миллиардов рублей и в целом превратился в «мегаоператора всего московского стройкомплекса», пишет «Проект».

Харченко имел прямой доступ к Хуснуллину, заседая в Научно-техническом совете по вопросам градостроительной политики Москвы, отмечает «Проект». Кроме того, с Хуснуллиным, по всей видимости, связаны два партнера Харченко по бизнесу — Александр Пискунов и Николай Бабушкин. «Мы все входим в команду Марата Хуснуллина», — подтвердил «Проекту» Бабушкин.

Есть в бизнесе Харченко и люди со связями в окружении президента России. Один из них — Юрий Яров, работавший в тогда еще Ленинграде с Виктором Зубковым, будущим премьер-министром путинского правительства. Второй — Дмитрий Потемкин, который, как пишет «Проект», в в начале 1990-х вместе с Путиным организовывал в Петербурге свободную таможенную зону. Яров прямо заявил «Проекту», что его позвали в бизнес Харченко из-за связей.

Какое отношение к этой истории имеет Forbes

Также с Харченко связан выпускник юрфака МГУ Иван Зеленин. В 2021 году он стал гендиректором «Белспецстроя», а раньше был партнером консалтинговой компании RBS, созданной его однокурсниками (в том числе женой). Основная деятельность RBS — юридическое сопровождение сделок. Одной из них была покупка российской версии Forbes бизнесменом Магомедом Мусаевым в 2018 году.

По словам знакомого Мусаева, его основным контактом в RBS был управляющий партнер Анатолий Шашкин. Именно он предложил разместить в Forbes платное интервью «Костюкевича», рассказали «Проекту» три источника в редакции издания.

Сам Мусаев имеет с бизнесом Харченко. Впрочем, знакомый бизнесмена заявил, что эти связи — результат «злоупотребления доверием» со стороны Шашкина, которому Мусаев поручил юридическое сопровождение своих проектов в РФ.

Как неизвестные компании с акционерами из Пермского края подают к Holcim новые иски

В RBS заявили, что не работали с «Костюкевичем», а про связи с Харченко говорить отказались. Сам Харченко на вопрос «Проекта» об атаке на Holcim ответил так: «А в чем проблема? Там вроде все идет своим чередом» — а после «непродолжительного замешательства» добавил, что не имеет к этому отношения. В Forbes, где не стали выпускать расследование про «Костюкевича», объяснили это рабочими разногласиями между автором статьи и главредом журнала. Взять комментарий у настоящего Костюкевича не получилось — что с ним, неизвестно.

Сотрудники российского подразделения Holcim после попытки захвата бизнеса жаловались в силовые структуры и через суд добились временной блокировки любых действий с российскими юрлицами холдинга. «Теперь мы себя гораздо увереннее чувствуем, не боимся, что кто-то за нашей спиной что-то перерегистрирует», — рассказал один из сотрудников.

Впрочем, эта история еще явно не окончена. В последние недели еще пять компаний подали к российской «дочке» Holcim иски на общую сумму в 2,2 миллиарда рублей. Сотрудники Holcim заявили, что ничего про данные структуры не знают. При этом акционеры данных структур, как пишет «Проект», «сплошь земляки Костюкевича из Перми». Трое из них имеют судимости и значатся в черных списках банков как наркозависимые, еще один — в федеральном розыске за уклонение от призыва.

Как в России могут «отжимать» бизнес

Cтарший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко заявил The Bell в августе, что ситуация с Holcim напомнила ему «ретро-рейдерские истории конца 90-х — начала 2000-х». «Заочные решения неочевидных судов, странный „новый“ собственник с „богатой“ биографией, квазиюридические конструкции, слепленные впопыхах, — такое впечатление, что кто-то решил достать из пыльного сундука старые пожелтевшие методички „Как завладеть предприятием“ и пытается „приобрести“ то, что просто попало в поле зрения», — заявил юрист.

Он предположил, что на фоне ухода западных компаний из России можно ждать дальнейшего возрождения рынка «отжима» бизнесов: «На таком рынке часто „всплывали“ районные кавказские суды или никому до этого неизвестные суды Сибири, Урала и других отдаленных „юрисдикций“. Собственники внезапно обнаруживали, что бизнес, который они растили годами, в короткие сроки перешел под контроль людям, не имеющим к нему, мягко говоря, никакого отношения».

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