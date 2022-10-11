В Гааге судят главного пропагандиста, чье «Радио тысячи холмов» призывало к массовым убийствам в Руанде Он скрывался больше 20 лет. Но его поймали

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Фелисьен Кабуга в базе розыска людей, подозреваемых в геноциде Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

В Гааге идет судебный процесс над 89-летним Фелисьеном Кабугой — бизнесменом из Руанды, обвиняемым в финансировании вооруженных отрядов и политических организаций, которые несут ответственность за геноцид в Руанде в 1994 году. Тогда, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Кабуга скрывался от правосудия более 20 лет. Его арестовали в 2020 году рядом с Парижем.

Геноциду народа предшествовала гражданская война в Руанде, которая началась в 1990 году и завершилась мирным соглашением летом 1993 года. Конфликт вновь обострился весной 1994-го, когда самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы был сбит на подлете к Кигали, столице страны. За этим последовали массовые убийства мирных жителей, военные действия в стране возобновились.

Примерно в те же годы начала вещать пропагандистская радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов». Она быстро завоевала популярность среди молодежи и к 1994 году перешла к 24-часовому формату вещания.

Сотрудниками радиостанции были исключительно , а ее информационная политика заключалась в разжигании ненависти к тутси. В передачах радио людей прямо идентифицировали как тутси или как «пособников» . Там сообщали их адреса. Радио транслировало человеконенавистнические сообщения, сравнивая тутси с тараканами. Прокуратура (МОМУТ) заявляет, что деятельность радиостанции стала одной из главных причин геноцида.

Фелисьен Кабуга считается основателем и главным спонсором «Радио тысячи холмов». Помимо этого, он обвиняется в поддержке «интерахамве» — вооруженного формирования, совершавшего массовые убийства мирных жителей. Предполагается, что Кабуга оказывал этим группировкам материальную, логистическую и финансовую поддержку, в частности, закупал сотни тысяч мачете и другое оружие для боевиков.

«Руандийский патриотический фронт» в июле 1994 года захватил Кигали. Фелисьен Кабуга бежал из страны. Он скрывался от правосудия 23 года, став одним из самых разыскиваемых преступников в мире.

По данным Стивена Рэппа, бывшего главного прокурора Международного уголовного трибунала по Руанде, Кабуга в 1994 году бежал в Швейцарию, где пытался получить убежище. После этого его видели в нескольких других европейских странах. В конечном итоге он обосновался в Кении, где прожил до 1997 года, когда трибунал ООН предъявил ему официальное обвинение — по статьям о геноциде, публичном подстрекательстве к геноциду, сговоре с целью осуществления геноцида и преступлениях против человечности.

В 2001 году суд ООН заморозил его банковские счета, а в 2002 году правительство США назначило вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за поимку Кабуги. Однако до 2020 года ему удавалось избежать ареста — пока его не задержали французские власти в арендованном доме недалеко от Парижа. Представитель трибунала тогда сообщил, что правоохранительные органы смогли обнаружить Кабугу, отследив звонки его родственников. Аресту предшествовало длительное международное расследование, в котором принимали участие полиция Франции, Бельгии и Великобритании.

После ареста Кабугу должны были доставить в Арушу, столицу Танзании, где расположена штаб-квартира трибунала ООН по Руанде, однако медицинские эксперты сошлись во мнении, что его транспортировка может угрожать его здоровью. Судебный процесс перенесли в Гаагу. Из-за возраста подсудимого заседания будут проходить лишь три раза в неделю и всего по два часа в день.

The New York Times пишет, что суд над Фелисьеном Кабугой, вероятнее всего, станет последним крупным делом для трибунала по Руанде, который официально прекратил работу в 2016 году. За время своей работы суд рассмотрел около 80 дел, обвиняемыми по которым выступали высокопоставленные правительственные чиновники и военные. Трибунал вынес более 60 приговоров. Всего после событий 1994 года перед судами разных инстанций предстали тысячи обвиняемых.

Фелисьен Кабуга отказывается признать себя виновным. Его защита во вступительном слове назвала претензии прокуратуры необоснованными, заявив, что Кабуга был простым бизнесменом, который оказался втянут в масштабный конфликт.

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25 лет геноциду в Руанде. Фотографии

Геноцид в Руанде. Что мы писали об этом раньше

25 лет геноциду в Руанде. Фотографии