В Индонезии 125 человек погибли в давке на футбольном стадионе. Ее вызвало применение полицией слезоточивого газа против фанатов, выбежавших на поле

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AFP / Scanpix / LETA

В индонезийском городе Маланг по меньшей мере 125 человек погибли и 180 пострадали в результате давки, которая произошла на стадионе после окончания футбольного матча. Матч закончился победой команды «Персебая Сурабая» над местным клубом «Арема» со счетом 3:2. Вскоре после финального свистка на поле начали выбегать болельщики — как пишет Associated Press, до этого «Арема» не проигрывала дома этому сопернику 23 года и фанаты хотели потребовать объяснений от руководства команды.

Как следует из опубликованных видео, в течение нескольких минут на поле оказались сотни человек (в полиции заявили о трех тысячах человек на поле); между ними с одной стороны и полицейскими и стюардами с другой завязалась драка. На стадионе не было фанатов победившей команды — как пишет Associated Press, им запретили присутствовать из-за риска драки между болельщиками.

Давка произошла в одном из гейтов стадиона, куда побежали болельщики после применения силовиками слезоточивого газа, заявил руководитель полиции Восточной Явы Нико Афинта. На опубликованных в соцсетях роликах видно, как выбежавшие на поле люди то вступают в драку с полицейскими и стюардами, то массово убегают от них — предположительно после применения теми спецсредств. В какой-то момент на видео слышны громкие хлопки и по всему полю появляются «дымящиеся» объекты — судя по всему, снаряды со слезоточивым газом.

Многие из погибших пострадали от травм и нехватки кислорода, цитирует Reuters сотрудника одной из местных больниц. Очевидцы рассказали Associated Press, что из-за воздействия газа начали плохо видеть и испытывали сложности с дыханием. На видео, снятых в помещениях стадиона, заметны лежащие на полу люди, в том числе выглядящие как подростки; в одной из больниц заявили, что среди погибших был ребенок пяти лет. В полиции сообщили, что среди погибших двое полицейских.

Внимание. На видео запечатлены сцены насилия. Не смотрите его, если это может вам навредить.

Что происходило на поле стадиона в Маланге после окончания матча

Шеф полиции Восточной Явы заявил, что болельщики «начали нападать на полицейских и поджигать машины». Посетители матча говорят, что полицейские первыми стали избивать их. По словам одного из очевидцев, когда полицейские применили силу, на поле выбежало еще больше людей, после чего вперед вышли «полицейские с собаками и щитами и солдаты», передает BBC News.

Столкновения между футбольными фанатами и силовиками продолжились и за пределами стадиона. В интернете были опубликованы в том числе кадры с горящими полицейскими машинами.

В МВД Индонезии заявили, что стадион был переполнен: якобы на игру было продано 42 тысячи билетов при наличии 38 тысяч мест; при этом в открытых источниках вместимость стадиона указана как 42 тысячи человек.

Правила FIFA запрещают использовать на стадионах огнестрельное оружие или газ для «контроля толпы» — как стюардами, так и полицейскими. Знали ли местные власти об этих ограничениях, неизвестно, пишет Reuters. Президент FIFA Джанни Инфантино назвал случившееся «темным днем для всех причастных к футболу и трагедией за гранью понимания».

Футбольная ассоциация Индонезии заявила о дисквалификации стадиона «Аремы» до конца сезона и приостановке матчей национального чемпионата на неделю. Прервать соревнования до окончания расследования потребовал президент Индонезии Джоко Видодо. О намерении провести расследование также заявила государственная комиссия по правам человека.

Местное отделение Amnesty International потребовало провести независимое расследование применения слезоточивого газа на стадионе и отдать виновных под суд, а не ограничиться внутренними административными санкциями.

События в Маланге стали одним из крупнейших подобных инцидентов в истории футбола. В 1964 году на стадионе в Лиме на матче Перу — Аргентина в давке погибли 328 человек и более тысячи пострадало. В 1982 году в «Лужниках» на матче «Спартака» с «Хаарлемом» произошла давка, в которой, по официальным данным, погибли 66 человек. Три года спустя в Брюсселе на стадионе «Эйзель» 39 человек погибли и 600 пострадали при обрушении трибуны на переполненном стадионе на матче «Ливерпуль» — «Ювентус». В 1989 году на стадионе «Хиллсборо» в Ливерпуле в давке погибли 96 человек и более 700 пострадало.