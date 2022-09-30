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Гавриил Григоров / администрация президента РФ / AP / Scanpix / LETA

Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области, написал колонку для The Washington Post (русская версия доступна здесь), в которой рассуждает о будущем поствоенной и постпутинской России. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Каким должен быть конец войны? Тактика Запада — Путин не должен победить, Украина должна остаться независимой. Но стратегия нужна иная — после войны мир не должен получить еще более агрессивный режим, терзаемый ресентиментом и имперскими идеями. Власти должны сами, без принуждения, не хотеть начинать войны. Россия должна перестать быть источником агрессии и нестабильности.

Надо понимать, ревность к Украине и ее успехам — врожденная черта постсоветской власти. Контроль над Киевом — важнейший символ веры всех русских с имперскими взглядами, от чиновников до простых людей. Все, что приобретается Украиной, считается чем-то отнятым у России.

Война для нынешних властей России — не катастрофа, а философия. Это средство решения всех проблем, это всегда выгода и успех. Смена Путина на другого представителя его элиты не изменит взгляда на войну. Но одержимость и кровожадность в отношении Украины не так широко распространены за пределами властных элит. Агрессивные имперцы не доминируют, они не выдерживают долго без постоянной накачки пропагандой. Иначе Путину не потребовалось бы называть войну «спецоперацией» и сажать тех, кто использует слово «война».

Стратегическая победа будет заключаться в том, чтобы вернуть Россию на ключевую историческую развязку и дать российскому народу сделать правильный выбор. Образ будущего для России — это не «сильная власть» и «твердая рука», а согласие, договор и учет интересов всего общества.

России нужна парламентская республика. В этом лекарстве я предлагаю видеть главное: радикальное сокращение власти в руках одного человека, формирование правительства парламентским большинством, независимую судебную систему, значительное увеличение полномочий местных властей. Этого в России не было никогда за всю историю, и мы отчаянно в этом нуждаемся.

Что касается возможного тотального контроля парламента партией Путина, то ответ прост: после допуска настоящей оппозиции на выборы это будет невозможно. Большая фракция — да. Коалиционное большинство — может быть. Тотальный контроль — точно нет. Слишком много в России людей, которых интересует нормальная жизнь сейчас, а не фантом территориальных завоеваний.

Безусловно, изменение путинского режима и выбор пути развития — это не дело Запада, а работа для самих граждан России. Но Запад должен максимально ясно обозначить свое стратегическое видение, что только Россия как парламентская республика будет добрым соседом, помогающим решать проблемы, а не создающим их.