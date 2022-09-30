Путин подписывает договор о «вступлении в состав России» оккупированных областей Украины и самопровозглашенных республик Донбасса Смотрите церемонию из Кремля здесь
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30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием (начало было назначено на 15:00, но президент как обычно опоздал), после которого состоится церемония подписания договоров о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
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