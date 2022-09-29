«Это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства» Валентина Мельникова из Комитета солдатских матерей рассказала, как россиянам защищать свои права при мобилизации. Новый выпуск «Скажи Гордеевой»

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На ютьюб-канале «Скажи Гордеевой» вышло интервью журналистки с Валентиной Мельниковой — секретарем Союза комитетов солдатских матерей. Мельникова рассказала, как она и ее коллеги помогают российским мужчинам и членам их семей после объявления мобилизации в России.

«Мы старались сделать этот разговор максимально полезным: что происходит, как себя вести, если повестки еще нет, а как — когда уже есть, чего ждать призывникам и их семьям, как себя вести родственникам солдат-срочников, какие есть модели поведения, что нас ждет и чем каждый из нас может сейчас помочь себе и своим близким», — говорится в описании видео.

Вот некоторые цитаты Валентины Мельниковой из интервью:

Они говорят: «Ладно уж, раз попали, так попали». Вот эту покорность я даже не знаю с чем сравнить. Ребят, взрослые мужики, вы же понимаете, что не подлежите [мобилизации]. Жены таких людей говорят: «А не будет ему хуже? А вдруг его посадят?» Я говорю: «А вдруг его на Украине убьют?»

Заявленная численность [300 тысяч] мобилизованных ни в одном документе официальном не отражена. Никто не знает, какие именно воинские учетные специальности будут подлежать мобилизации.

Они приезжают в воинскую часть, их должны одеть, обувь. Никто обязывать [мобилизованных покупать экипировку самостоятельно] не имеет права.

Больше всего я боялась, что они прямо сразу их на Украину отвезут, как есть. Но вроде по воинским частям по России распихали пока. Есть надежда, что оденут-обуют. Хотя в Коврове привезли мужиков в нежилые казармы. У них два дня не было воды и еды, пока жены не привезли.

Я вижу, что государственная система оказалась не готова к проведению частичной мобилизации в соответствии с законом и указом президента.

Мобилизация — это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства. Если у вас большие потери, вы должны восполнять их индивидуально для каждого подразделения, которое вы планируете использовать в военных действиях.

Скажи Гордеевой