«Это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства» Валентина Мельникова из Комитета солдатских матерей рассказала, как россиянам защищать свои права при мобилизации. Новый выпуск «Скажи Гордеевой»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
На ютьюб-канале «Скажи Гордеевой» вышло интервью журналистки Катерины Гордеевой с Валентиной Мельниковой — секретарем Союза комитетов солдатских матерей. Мельникова рассказала, как она и ее коллеги помогают российским мужчинам и членам их семей после объявления мобилизации в России.
«Мы старались сделать этот разговор максимально полезным: что происходит, как себя вести, если повестки еще нет, а как — когда уже есть, чего ждать призывникам и их семьям, как себя вести родственникам солдат-срочников, какие есть модели поведения, что нас ждет и чем каждый из нас может сейчас помочь себе и своим близким», — говорится в описании видео.
Вот некоторые цитаты Валентины Мельниковой из интервью:
- Они говорят: «Ладно уж, раз попали, так попали». Вот эту покорность я даже не знаю с чем сравнить. Ребят, взрослые мужики, вы же понимаете, что не подлежите [мобилизации]. Жены таких людей говорят: «А не будет ему хуже? А вдруг его посадят?» Я говорю: «А вдруг его на Украине убьют?»
- Заявленная численность [300 тысяч] мобилизованных ни в одном документе официальном не отражена. Никто не знает, какие именно воинские учетные специальности будут подлежать мобилизации.
- Они приезжают в воинскую часть, их должны одеть, обувь. Никто обязывать [мобилизованных покупать экипировку самостоятельно] не имеет права.
- Больше всего я боялась, что они прямо сразу их на Украину отвезут, как есть. Но вроде по воинским частям по России распихали пока. Есть надежда, что оденут-обуют. Хотя в Коврове привезли мужиков в нежилые казармы. У них два дня не было воды и еды, пока жены не привезли.
- Я вижу, что государственная система оказалась не готова к проведению частичной мобилизации в соответствии с законом и указом президента.
- Мобилизация — это неквалифицированный шаг неквалифицированного военного руководства. Если у вас большие потери, вы должны восполнять их индивидуально для каждого подразделения, которое вы планируете использовать в военных действиях.