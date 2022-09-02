Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников «угрозой для страны» Речь Байдена считают одной из самых резких за время его президентства

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Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден в обращении к американцам назвал своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников «угрозой для страны».

«Дональд Трамп и -республиканцы олицетворяют экстремизм, который угрожает самым основам нашей республики», — заявил он.

По мнению Байдена, сторонники Трампа «не уважают конституцию и не верят в верховенство закона», не признавая результаты президентских выборов 2020 года, а также пытаются вернуть страну в прошлое, «в котором не было права выбирать, не было права на частную жизнь, не было права на контрацепцию, не было права вступить в брак с тем, кого любишь».

Президент США также заявил, что публичные фигуры из числа сторонников Трампа едва ли не призывают к массовым беспорядкам. «Политическому насилию не место в Америке. Точка», — сказал он.

Байден подчеркнул, что сказанное относится далеко не ко всем республиканцам, однако констатировал, что Трамп и его сторонники доминируют в Республиканской партии и «запугали» ее.

В Республиканской партии раскритиковали президента за его речь, обвинив во внесении розни в общество.

Politico называет речь Байдена одной из самых резких за время его президентства. Издание интерпретировало выступление как попытку «определить ставки» на грядущих выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре. The New York Times пишет, что команда Байдена хочет представить выборы как «жизненно важный выбор» между программой действующего президента и «экстремизмом» сторонников Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп остается самой влиятельной фигурой в американской политике; его поддержка, как пишут американские СМИ, по-прежнему имеет решающее значение для кандидатов на республиканских праймериз. В последние недели имя Трампа стало часто упоминаться в новостях из-за обысков, которые провело ФБР у него дома, и возможного уголовного преследования.