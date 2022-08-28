Лидера Arcade Fire Уина Батлера обвинили в сексуальных домогательствах. Он утверждает, что во всех случаях отношения были по взаимному согласию

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Фронтмен канадской рок-группы Arcade Fire Уин Батлер подозревается в сексуальных домогательствах, пишет Pitchfork. Обвинения в адрес музыканта выдвинули три девушки и одна персона, предпочитающая, чтобы ее называли местоимением «они».

Согласно утверждениям пострадавших, случаи домогательств относятся к периоду с 2015 по 2020 год, все они происходили в Монреале, где была основана и базируется группа Arcade Fire. Тогда Батлеру было от 34 до 39 лет. Он, как и сейчас, состоял в браке с певицей Реджин Шассань, которая тоже является участницей Arcade Fire. У пары есть девятилетний сын Эдвин.

Пострадавшим в момент описываемых событий было от 18 до 23 лет. Все они согласились рассказать Pitchfork свои истории только под псевдонимами. Некоторые заявили, что у них были сексуальные контакты с музыкантом, которых он добился принуждением против их воли. Другие также рассказали, что артист вел с ними откровенную переписку в соцсетях, присылая свои обнаженные фотографии и требуя того же в ответ. Одна из девушек заявила, что после сексуального контакта с Батлером в 2017 году пыталась покончить с собой, потому что чувствовала себя подавленной.

Pitchfork обратился к Уину Батлеру. Он прислал письменный ответ, в котором подробно прокомментировал каждое из обвинений. Музыкант признал, что имел сексуальные отношения со всеми четырьмя людьми. При этом он утверждает, что они происходили по обоюдному согласию, а не по его инициативе.

«Я никогда не прикасался к женщине против ее воли, и все предположения об обратном просто ложны. Я категорически отрицаю любые заявления о том, что я навязывал себя женщине или требовал сексуальных услуг. Этого просто и однозначно никогда не было. Хотя все эти отношения были основаны на обоюдном согласии, мне очень жаль всех, кому я причинил боль своим поведением», — говорится в заявлении музыканта.

Помимо этого, Батлер признался, что в разное время боролся с психическими расстройствами, депрессией и алкоголизмом. «Ничто из этого не может быть оправданием моего поведения, но я хочу дать некоторый контекст и поделиться тем, что происходило в моей жизни примерно в это время», — добавил артист.

Реджин Шассань также выступила с заявлением для прессы, в котором говорится следующее:

Уин — моя родственная душа, мой партнер по написанию песен, мой муж, отец моего прекрасного мальчика. Он был моим партнером в жизни и в музыке на протяжении 20 лет. И несмотря на всю любовь в нашей жизни, я также видела, как он страдает от огромной боли. Я поддерживала его, потому что знаю, что он хороший человек, которому небезразличен этот мир, наша группа, его поклонники, друзья и наша семья. Я знаю, что у него на сердце, и знаю, что он никогда бы не прикоснулся к женщине без ее согласия, и уверена, что он никогда этого не делал. Он сбился с пути, но нашел дорогу обратно. Я люблю его и люблю жизнь, которую мы создали вместе.

В материале Pitchfork не упоминается, планируют ли собеседники издания официально обращаться в суды с обвинениями против Уина Батлера.

Arcade Fire — одна из популярнейших современных инди-рок-групп. На счету коллектива шесть студийных альбомов, последний из которых — «We» — вышел в мае 2022 года. Третий студийный альбом группы «The Suburbs» получил в 2011 году премию «Грэмми» как лучший альбом года. В Arcade Fire также играл младший брат Уина Батлера Уилл, который покинул коллектив в марте 2022 года.