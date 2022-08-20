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Сергей Бобылев / ТАСС

В подмосковном парке «Патриот» в Кубинке открылся Международный антифашистский конгресс, организованный Министерством обороны России.

Мероприятие проходит в рамках форума «Армия-2022», его проведение министр обороны Сергей Шойгу анонсировал еще в марте. Заявленная цель Международного антифашистского конгресса — объединение усилий международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма «в любых формах его проявления в современном мире». Конгресс также рассматривается как платформа «для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны», пишет РИА Новости.

В начале августа сообщалось, что к участию в конгрессе приглашены 72 «дружественные страны». Принял ли кто-нибудь приглашение, неясно: ни в новостях государственных СМИ, ни в официальных пресс-релизах Минобороны, посвященных открытию мероприятия, конкретные страны и фамилии не упоминались.

Сам Шойгу был одним из спикеров на первом заседании Международного антифашистского конгресса. Вот что он сказал.

Русофобская идея запретить гражданам РФ въезд в Евросоюз — это яркое проявление нацистской политики.

Фундаментальные принципы Нюрнбергского трибунала все чаще пересматриваются отдельными странами, в частности прибалтийскими. В Эстонии и Латвии военным преступникам устанавливаются памятники.

Одним из основных факторов, приведших к Второй мировой войне, стало сотрудничество с нацистами англо-американских деловых кругов.

Решение о проведении «спецоперации» было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России.

Среди других спикеров заседания была зампред Госдумы Ирина Яровая. Она, в частности, заявила, что США «являются субъектом, финансирующим нацизм в мире» и что Пентагон создает сотни секретных военных лабораторий по всему миру, тем самым «продолжая чудовищные проекты фашистской Германии». Яровая также сказала, что вскоре начнет работу над новым законопроектом о недопущении реабилитации нацизма. При ее непосредственном участии весной 2021 года Госдума уже ужесточала наказание по соответствующей уголовной статье.

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