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В Вашингтоне умер бизнесмен и инвестор, создатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт.

Юрий Самолыго / ТАСС

Обстоятельства смерти 52-летнего Рапопорта неясны. Журналистка Юния Пугачева, первой сообщившая о смерти Рапопорта, утверждала, что бизнесмен совершил самоубийство — и что перед этим он якобы выпустил в парк собаку с предсмертной запиской. По данным журналистки, он недавно разошелся со своей женой, украинкой Аленой Рапопорт.

Сама Алена Рапопорт, однако, отвергла версию о самоубийстве, а также заявила, что они с мужем не расставались. По ее словам, сейчас проводится расследование причин смерти бизнесмена.

В полиции Вашингтона РИА Новости заявили, что на данный момент не считают, что бизнесмена убили. Как утверждает агентство, в отчете полиции говорится, что 14 августа была получена информация о мужчине, покончившем с собой. На место прибыла скорая помощь, которая доставила Рапопорта в больницу, где врачи констатировали смерть. При умершем нашли очки, сломанный мобильный телефон, водительские права и 2620 долларов наличными.

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Рапопорт родился в Риге в 1970 году. Когда ему было 10 лет, его семья эмигрировала в США. В 1990-х он приехал в Россию, где стал инвестиционным банкиром. В 2007 году Рапопорт вместе с партнерами основал клуб Soho Rooms, который стал одним из культовых в Москве.

В 2012 году Рапопорт уехал в США — по одной из версий, на него начали оказывать давление из-за связей с российской оппозицией: в частности, бизнесмен с 2010 года оказывал поддержку Алексею Навальному. В 2016 году Раппопорт переехал в Киев, там он женился второй раз. Дом в Вашингтоне он продал дочери президента США Дональда Трампа Иванке.

В 2018 году писал, что Рапопорт мог быть одним из создателей Дэвида Джуберга — вымышленного «старшего аналитика Пентагона по России», который цитировался в СМИ как авторитетный критик российских властей. После начала войны с Украиной бизнесмен открыто критиковал действия России в своих соцсетях и в комментариях для СМИ.