На реке Одер в Польше и Германии выловили больше 100 тонн мертвой рыбы. Почему так массово гибнет рыба, неизвестно

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Добровольцы собирают мертвую рыбу на реке Одер в районе общины Крайник-Дольны в Польше. 13 августа 2022 года Annegret Hilse / Reuters / Scanpix / LETA

На реке Одер, которая протекает через Чехию, Германию и Польшу, по неизвестной причине массово гибнет рыба. Первыми мертвую рыбу, всплывшую на поверхность реки, 26 июля заметили рыбаки в польском городе Вроцлав и сообщили об этом местным властям, пишет . Затем мертвую рыбу обнаружили на участке Одера в Польше и Германии протяженностью около 500 километров.

Власти Германии узнали о случившемся только 10 августа, когда мертвую рыбу заметили в городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург. 11 августа рыбу обнаружили на всем протяжении реки вплоть до немецкого Шведта, расположенного почти в 100 километрах вниз по течению. По мнению немецких властей, это беспрецедентная экологическая катастрофа, последствия которой будут ощущаться еще несколько лет.

Сколько всего мертвой рыбы нашли в Одере, до конца неясно, но речь идет о десятках тонн. 6 августа в Польской ассоциации рыболовов во Вроцлаве заявили, что из реки извлекли более пяти тонн мертвой рыбы. С 12 по 16 августа из Одера на польском участке реки извлекли около 100 тонн мертвой рыбы, сообщила на пресс-конференции представитель пожарных Моника Новаковска-Дрында. По данным экологической организации BUND, к 17 августа из реки выловили более 110 тонн мертвой рыбы, рассказал CBS News эксперт по водным ресурсам BUND Саша Майер.

Правительство Польши, как и власти Германии, узнало о массовой гибели рыбы в Одере только спустя две недели после того, как это заметили рыбаки и узнали власти Вроцлова. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что ему сообщили об этом 10–11 августа. Министерство охраны окружающей среды немецкой земли Бранденбург не получало никаких данных от польской стороны вплоть до 11 августа. Эксперты уверены, что раннее предупреждение позволило бы начать собирать мертвую рыбу раньше — и это смягчило бы последствия загрязнения воды.

Расследованием причин случившегося занимаются прокуратура Польши и полиция земли Бранденбург. Полиция Польши объявила награду один миллион злотых (210 тысяч евро) за информацию, которая может способствовать задержанию виновных в загрязнении Одера.

Польша рассматривает три версии случившегося. Предполагается, что в воду могли сбросить неизвестное токсичное вещество. Согласно другой гипотезе, рыба погибла из-за того, что летняя засуха понизила уровень воды в реках, из-за чего в Одере повысилась концентрация загрязняющих веществ. Третья версия — сброс в реку большого количества хлорированной воды. Власти земли Бранденбург считают, что причина может быть комплексной, а одним из факторов, способствовавших экологической катастрофе, могла стать засуха, понизившая уровень воды в Одере.

Сейчас образцы воды и мертвой рыбы проверяют на наличие около 300 вредных веществ. Исследование первых проб воды показало необычно низкое содержание кислорода и повышенное содержание соли. Польские власти заявили, что в пробах воды из Одера не нашли токсичных веществ, а в пробах мертвой рыбы нет пестицидов. Германия нашла в образцах мертвой рыбы ртуть, но эксперты сомневаются, что это стало первопричиной катастрофы. DW указывает, что лабораторные исследования и поиск виновных могут занять продолжительное время.

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