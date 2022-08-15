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Моржиха Фрейя на лодке в Осло. 18 июля 2022 года Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix / AP

Норвежские власти усыпили моржиху Фрейю, которая появилась во фьордах Осло летом 2022 года и быстро стала популярна среди местных жителей и туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе управления рыболовства Норвегии.

Моржиха, названная в честь скандинавской богини любви, не боялась людей и могла отдыхать прямо на пирсах или на лодках у причалов. Иногда лодки переворачивались из-за попыток 600-килограммовой моржихи забраться на них. Тем не менее, до недавнего времени власти не планировали вмешиваться в ситуацию, а управление рыболовства Норвегии лишь просило людей не приближаться к животному.

Представитель управления Олав Леквер объяснял поведение Фрейи тем, что моржи — социальные животные и редко куда-то отправляются в одиночку. Именно поэтому, предположил он, Фрейя предпочитала отдыхать в многолюдных местах. Вместе с тем Леквер отметил, что моржам нужно много отдыха, и люди, которые своим действиями беспокоили Фрейю, могли ее напугать и даже спровоцировать агрессию.

Призывы властей не приближаться к животному многие игнорировали — кто-то плавал рядом с моржихой, кто-то кидал в нее разные предметы, а были и те, кто подходил очень близко, чтобы сфотографироваться. The New York Times пишет, что в последний раз управление рыболовства предупредило об опасности несколько дней назад, подчеркнув, что Фрейю могут усыпить, если люди продолжат к ней приближаться.

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«Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность. В ходе наблюдений стало ясно, что общественность проигнорировала текущую рекомендацию держаться на безопасном расстоянии от моржихи. Таким образом, управление пришло к выводу о высокой вероятности потенциального вреда для людей», — говорится в пресс-релизе управления. Это сообщение сопроводили фотографией большой группы людей, среди которых были дети, стоящие на расстоянии около метра от Фрейи.

Управление рыболовства также заверило, что власти тщательно рассмотрели все варианты, включая возможность увезти моржиху подальше от Осло, но от этого плана отказались в силу его сложности и отсутствия гарантий благополучного существования моржихи в новом месте обитания. Директор управления Франк Бакке-Йенсен заверил, что Фрейю усыпили безболезненно.

После усыпления моржихи биолог норвежского университета Руне Аае написал в , что считает принятое решение слишком поспешным. Биолог заявил, что Фрейя рано или поздно покинула бы фьорды Осло, а до тех пор можно было отслеживать ее местонахождение и не подпускать к ней людей. За последние два года моржиху видели в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах — в конечном итоге Фрейя всегда уплывала на новое место.

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