В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе. После выхода ролика, где девушка с покрытой головой едет на машине и ест мороженое

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Министерство культуры и исламской ориентации Ирана запретило женщинам появляться в рекламе. Запрет распространяется также на использование в видео «женских образов».

По данным телеканала Iran International, базирующегося в Лондоне, в конце июля министерство сообщило об этом в письме, направленном в иранские школы искусства и кино. Такие же письма получили иранские рекламные агентства, пишет . Появление женщин в иранской рекламе запретили в соответствии с так называемым законом о хиджабе и целомудрии.

Власти Ирана сослались на действующие законы о рекламе, которые запрещают любое «инструментальное использование» женщин, мужчин и детей. Этот запрет на использование человека как «инструмента» действовал всегда, но интерпретация «инструментального использования» зависит от политических и религиозных взглядов конкретных президентских администраций, указывает Iran International.

Запрет на участие женщин в рекламе ввели после того, как иранская компания Domino выпустила ролик, где женщина в (шарфе, накинутом на голову; ее лицо при этом открыто) едет за рулем автомобиля, а затем ест мороженое, покрытое шоколадной глазурью. Еще в одном рекламном видео того же производителя женщину сравнивают с мороженым.

Реклама мороженого компании Domino mast videos

Власти Ирана подали иск к компании Domino. По мнению местной полиции нравов, два этих видео «противоречат общественным приличиям», «оскорбляют женские ценности», а также ведут к «пропаганде безнравственности» в обществе.

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Все это происходит на фоне споров о соблюдении исламского дресс-кода и ношении . В Иране хиджаб стал обязательным для женщин после исламской революции 1979 года, но многие иранские женщины пренебрегали этим требованием.

В июле 2022 года в Иране приняли строгий закон о хиджабе и целомудрии, направленный против тех, кто, по мнению властей, неправильно носит хиджаб. Согласно решению от 5 июля, женщин обязали носить головной платок, закрывающий волосы, шею и плечи. Полиция нравов начала задерживать тех, кто нарушает новое правило. Против задержаний выступили в том числе жительницы Ирана, которые по собственному желанию носят хиджаб.

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