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Акция в поддержку Украины в Таллине. 26 февраля 2022 года Raul Mee / AP / Scanpix / LETA

Пользовательница твиттера с ником Juls переехала в Эстонию летом 2022 года, пишет Medialeaks. Она опубликовала пост, в котором написала: «Я из России, ИП в Грузии, живу в Эстонии, работаю на США — что-то в моей жизни пошло не так…». Решение зарегистрировать ИП не по месту жительства она объяснила низкими налогами в Грузии — 1% для малого бизнеса.

Когда на ее пост обратили внимание другие пользователи, Juls заявила, что в Эстонии налоги достигают 60%. Она добавила, что не хочет, чтобы большая часть ее дохода тратилась на «каких-то украинских беженцев».

Juls рассказала, что зарегистрировала ИП в Грузии, когда два месяца жила там с семьей, пытаясь получить эстонскую визу. При этом она назвала эстонское посольство «русофобским» из-за того, что ей долго отказывали в приеме документов, а также обвинила в «русофобии» пользователей твиттера, которые начали ей писать по поводу ее предыдущих сообщений.

Увидев посты Juls, пользовательница Регина Бауэр призвала правоохранительные органы провести проверку в отношении россиянки. Она сделала репост записи Juls, где та выражала возмущение по поводу работы посольства и прибытия украинских беженцев, на которых «казна тратит деньги налогоплательщиков». Регина Бауэр также назвала имя Juls — Юлия Кузнецова.

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Затем на посты россиянки обратил внимание бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он написал: «Когда оказываешься в яме, первое, что нужно сделать — это перестать копать». Juls не поверила, что ей написал экс-президент и назвала его интернет-троллем. «Сколько извилин надо иметь, чтобы в это верить?» — задалась вопросом она. Ей ответили: «Это настоящий экс-президент Эстонии. С 2006 по 2016 годы».

Вскоре Juls опубликовала пост, в котором сообщила, что уезжает с семьей на отдых в Грецию. Тогда же она ограничила доступ к своему аккаунту. В последнем сообщении россиянки, скриншот которого опубликовала Регина Бауэр, говорится, что работодатель расторг с ней контракт.