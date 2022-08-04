Житель Железногорска в Красноярском крае попытался закрасить букву Z в названии города. Его избили, а потом на него завели дело о нападении на сотрудника ФСБ

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Фотографию предоставил «Тайге.Инфо» Роман Балясин

В Железногорске Красноярского края избили 40-летнего местного жителя Романа Балясина, когда он пытался закрасить букву Z на надписи с названием города. Балясин рассказал изданию «Тайга.Инфо», что на него напали сотрудники правоохранительных органов. Позже на него составили административный протокол о «дискредитации» российской армии и завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел ночью 30 июля. «Тайга.Инфо» пишет, что Роман Балясин возвращался домой на велосипеде. Он проезжал мимо надписи «Железногорск», в которой буква «з» была заменена на «Z». Балясин решил эту букву закрасить. Когда он отошел от баннера, его ударили со спины. Балясин отмахнулся от нападавшего, и тот упал. «Я подумал, что это какой-то [посторонний] человек меня увидел и решил отколошматить», — объяснил он изданию. Но его тут же окружили сотрудники полиции и ФСБ в штатском, с дубинками и табельным оружием.

«Началась жесткая приемка: „Стоять, бояться, упал лицом“. Я тут же встал на колени, и понеслась — меня сначала дубинками отпластали. Застегнули наручники, давай по лицу бить. Орали: „Ты фашист, ты шпион, ты предатель, кто тебя послал, где все остальные“. И прочую ересь», — приводит слова Балясина «Тайга.Инфо».

Затем от него потребовали разблокировать телефон. Балясин тогда предложил действовать «в правовом поле» с участием понятых, но один из сотрудников сказал: «Ты че, слишком умный» и ударил его по лицу. Ему стали угрожать изнасилованием палкой и даже начали стягивать с него штаны, пишет «Тайга.Инфо». «Я понимаю, что это был, наверное, блеф какой-то. Но у людей в глазах [была] осатанелая ярость», — рассказал Балясин.

Когда Балясин разблокировал телефон, в нем обнаружили контакт его брата, который живет в Германии. «Нашли, кто тебе платит», — сказал тогда один из полицейских. После этого Балясина увезли в отделение.

2 августа Следственный комитет возбудил в отношении Романа Балясина уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Потерпевшим был назван оперативник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Толстихин, который в результате инцидента получил «не менее трех ударов в область головы» и «испытал физическую боль», пишет «Тайга.Инфо».

Помимо этого на Балясина составили протокол о «дискредитации» вооруженных сил России из-за «отметок аэрозольной краской» на «плакате с латинской буквой „Z“». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как преследуют за «дискредитацию» вооруженных сил РФ

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Как преследуют за «дискредитацию» вооруженных сил РФ

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект