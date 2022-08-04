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Леонид Кучма. Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Второй президент Украины Леонид Кучма, возглавлявший страну с 1994 по 2005 годы, дал «Украинской службе Би-би-си» первое и пока единственное после начала войны интервью. Он рассказал о первых днях вторжения, открыто проводя аналогии между Россией и нацистской Германией, порассуждал о целях Владимира Путина, которые тот преследует в Украине, а также высказался о возможности применения ядерного оружия и перспективе начала третьей мировой войны. «Медуза» публикует фрагменты интервью Кучмы.

О первых днях войны

Меня, как и большинство мирных жителей моей страны, российское полномасштабное вторжение застало в постели. Такова уж традиция, наверное, у всех фашистов, независимо от страны и эпохи, нападать на нас в четыре утра…

Психологически я был готов к войне — ведь еще ребенком пережил первую фашистскую оккупацию моей родины, и относительно агрессивной природы путинской России у меня иллюзий тоже не было. Но, несмотря ни на что, российское нашествие стало для меня потрясением. Наверное, я до последнего надеялся, что у того, кто отдал этот бесчеловечный приказ, оставалось что-то человеческое.

О том, можно ли было предотвратить войну

Только согласившись с условиями путинского ультиматума. Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства. И Буча тогда была бы не только в Буче, а повсюду, куда бы вошел российский оккупант. Кажется, Черчилль сказал после , что избравший бесчестие во избежание войны получит сначала бесчестие, а затем и войну.

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Все семь относительно мирных лет после Минских соглашений власти Украины должны были готовиться к военному столкновению с РФ. Да, украинская армия с первых минут нападения проявляет себя как войско героев. Наши воины уничтожили не только элиту российской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так, «русская народная сказка». Но героизм может давать еще более впечатляющие результаты, когда он подкреплен новейшими технологиями, современным оружием.

О планах Путина

Путин и его окружение сейчас хотят сохранения своей власти. Для этого нужно, чтобы не пошатнулись основы режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, создающего ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя владыкой мира и героическим победителем.

Что власти будут продавать ему как победу? Что смогут. Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будут выдавать за «демилитаризацию». Судилище над «азовцами», которое объявят той самой мифической «денацификацией». Полную оккупацию так называемой ЛДНР, сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду…

Путин хотел уничтожения украинского государства, а получит наше второе рождение.

О том, как может закончиться война

Не надо рассчитывать, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна драться и решить все на поле боя.

Я не думаю, что война скоро закончится. Путин все еще хочет выгрызть некую «победу». В конфликтах современного мира обычно пытаются искать решения, когда в той или иной степени побеждают все. Это не наш случай. Слишком много горя, разрушений и ужасов принес Путин на нашу землю. В этой войне победитель может быть только один — и я верю, что именно мы будем этим победителем.

О вероятности ядерной войны

Угрозы ядерным оружием — это всегда серьезно. Но я исключаю применение российского стратегического потенциала. Что касается тактического ядерного оружия, то здесь ситуация более сложная. Безъядерная Украина не в состоянии ответить России адекватно. А именно ощущение безнаказанности является главным двигателем действий Путина.

Если положение вещей на фронте будет угрожать политическим позициям Путина и стабильности его режима, то Кремль может применить тактическое ядерное оружие. Но я уверен, что четкое предупреждение со стороны, например, Соединенных Штатов, о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины вполне способно остановить его.

О том, нападет ли Россия на другие страны

Опасность грозит не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО. Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь Россия нападает только на тех, кто слабее ее в разы, а еще лучше — слабее на порядок.

Бросить настоящий вызов НАТО — это не о России. В обычной войне НАТО сотрет русскую армию в порошок, в ядерной войне Россию просто уничтожат. Начнет ли Путин войну, в которой будет два варианта — проиграть или погибнуть? Нормальный человек дал бы только один ответ. Но ведь это нормальный…

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