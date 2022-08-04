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Annapurna Interactive / AP / Scanpix / LETAnpix / LETA

19 июля американский издатель Annapurna Interactive выпустил игру про бродячего кота под названием «Stray». Это «кошачий киберпанк», пишет «ИгроМания». Геймерам, управляя бродячим котом, надо «разгадать древнюю тайну» и выбраться из давно заброшенного города.

С момента релиза игра собрала массу положительных отзывов. На цифровой платформе Steam она несколько недель занимает первое место по продажам, а в день выхода стримы по «Stray» заняли четвертое место по популярности на платформе Twitch.

Но Annapurna Interactive решила не ограничиваться выпуском игры и придумала, как помочь настоящим животным. Компания связалась с некоммерческой организацией Nebraska Humane Society, занимающейся помощью бездомным животным, и предложила до релиза устроить благотворительный розыгрыш четырех копий игры. За следующую неделю организация получила около семи тысяч долларов пожертвований, а сама Annapurna Interactive перечислила приюту еще тысячу долларов.

Помимо этого издатель игры арендовал на выходные Meow Parlour, кошачье кафе и центр помощи животным в Нью-Йорке. Там компания организовала мероприятие, на котором желающие могли поиграть в «Stray» и купить товары, связанные с игрой.

Помочь животными решили и сами геймеры. Одна из крупнейших организаций, оказывающих помощь животным, North Shore Animal League America собрала более 800 долларов пожертвований от игроков на фандрайзинговой платформе Tiltify. Пользователь под ником TreyDay1014, к которому обратился один из сотрудников Nebraska Humane Society, собрал полторы тысячи долларов в пользу приюта для животных за четыре с половиной часа стрима игры на Twitch.

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Как помочь бездомным животным

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