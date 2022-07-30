Сотрудница консульства Норвегии устроила скандал в мурманском отеле и заявила, что «ненавидит русских» МИД РФ назвал это «возмутительным актом ксенофобии», власти Норвегии выразили сожаление

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Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление после появления видеозаписи, на которой, как утверждается, сотрудница консульства в Мурманске нецензурно общается с сотрудниками одного из отелей и заявляет, что «ненавидит русских».

Видеозапись утром 30 июля опубликовал телеграм-канал Mash. На ней слышно, как женщина кричит на сотрудников отеля — как пишет Mash, из-за того, что от нее попросили подождать, пока горничная уберет ее номер. Как утверждает телеграм-канал, женщина на записи — Элисабет Эллингсен, она работает в консульстве Норвегии в Мурманске с 2019 года в должности консула по административным вопросам.

«Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — в частности, слышно на записи. Женщина, как следует из аудиорасшифровки, также оскорбляет сотрудников отеля, заявляя, что «этот отель — позор, и вы, ребята, тоже» и требует от них «не ***** [выносить] мозг».

Как утверждал Mash, полиция начала проверку, по результатам которой может быть возбуждено дело о разжигании вражды (статья 282 УК РФ). В самой полиции официально факт проверки не комментировали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вскоре заявила, что ведомство «прорабатывает варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — заключила Захарова.

Захарова также отметила, что «было бы правильно», если бы МИД Норвегии «опередил с реакцией» российское внешнеполитическое ведомство.

В самом МИДе Норвегии в комментарии телеканалу RT заявили, что выражают сожаление в связи с инцидентом. Там подчеркнули, что «прорабатывают его по соответствующим каналам». «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — сказали в ведомстве.