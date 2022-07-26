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NEOM / AFP / Scanpix / LETA

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман осенью 2017 года анонсировал мегапроект под названием Neom, который призван диверсифицировать экономику королевства, зависимого от нефти. В рамках проекта планируется построить на северо-западе страны три независимых друг от друга объекта на площади более . Когда наследный принц поручил освоить эти земли, он потребовал чего-то настолько же амбициозного, как египетские пирамиды, пишет The Wall Street Journal. Издание рассказывает новые подробности этого проекта.

В 2021 году принц Мухаммед ибн Салман обнародовал планы строительства одной из трех составляющих Neom — «Зеркальной линии», города будущего. Теперь журналисты The Wall Street Journal ознакомились со строительной документацией «самого крупного сооружения в мире».

«Линия» будет состоять из двух зданий высотой чуть менее 500 метров, расположенных друг напротив друга и соединенных многочисленными переходами. Общая протяженность города составит около 120 километров, он будет проходить через прибрежную, горную и пустынную местность.

NEOM / AFP / Scanpix / LETA

Планируется, что город будет углеродно-нейтральным. В нем не будет автомобилей, а электроэнергию планируется получать из возобновляемых источников. Внутри комплекса будет проходить скоростной поезд, путь которого из конца в конец займет не более 20 минут. Авторы проекта хотят разместить в городе стадион на высоте 300 метров, а на берегу построить пристань для яхт. Помимо этого, они намерены включить в структуру зданий вертикальные фермы, чтобы обеспечивать жителей едой. Население города, по данным из разных источников, может составить от пяти до девяти миллионов человек.

«Вертикальные многоуровневые [городские] сообщества бросят вызов традиционным, плоским, горизонтальным городам. Дизайн „Линии“ воплощает то, какими будут урбанистические сообщества в будущем: экологичными, свободными от дорог, автомобилей и выбросов», — приводит Reuters слова наследного принца.

Стоимость строительства Neom оценивается в 500 миллиардов долларов. Для реализации первой фазы проекта необходимо 300 миллиардов, заявил Мухаммед ибн Салман. Около половины суммы покроет суверенный фонд благосостояния королевства, а для остального власти Саудовской Аравии хотят привлечь частных инвесторов.

NEOM / AFP / Scanpix / LETA

Первичное размещение акций Neom на фондовой бирже королевства запланировано на 2024 год. Ожидается, что это принесет не менее триллиона риялов инвестиций (около 250 миллиардов долларов), а к 2030 году наследный принц рассчитывает привлечь еще пять триллионов. В том же году должно быть завершено проектирование «Линии». Сроки ее строительства могут составить 50 лет.