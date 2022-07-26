Настолько же амбициозно, как египетские пирамиды WSJ рассказал подробности мегапроекта в Саудовской Аравии — зеркального города из двух небоскребов длиной 120 километров
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман осенью 2017 года анонсировал мегапроект под названием Neom, который призван диверсифицировать экономику королевства, зависимого от нефти. В рамках проекта планируется построить на северо-западе страны три независимых друг от друга объекта на площади более 26 тысяч квадратных километров. Когда наследный принц поручил освоить эти земли, он потребовал чего-то настолько же амбициозного, как египетские пирамиды, пишет The Wall Street Journal. Издание рассказывает новые подробности этого проекта.
В 2021 году принц Мухаммед ибн Салман обнародовал планы строительства одной из трех составляющих Neom — «Зеркальной линии», города будущего. Теперь журналисты The Wall Street Journal ознакомились со строительной документацией «самого крупного сооружения в мире».
«Линия» будет состоять из двух зданий высотой чуть менее 500 метров, расположенных друг напротив друга и соединенных многочисленными переходами. Общая протяженность города составит около 120 километров, он будет проходить через прибрежную, горную и пустынную местность.
Планируется, что город будет углеродно-нейтральным. В нем не будет автомобилей, а электроэнергию планируется получать из возобновляемых источников. Внутри комплекса будет проходить скоростной поезд, путь которого из конца в конец займет не более 20 минут. Авторы проекта хотят разместить в городе стадион на высоте 300 метров, а на берегу построить пристань для яхт. Помимо этого, они намерены включить в структуру зданий вертикальные фермы, чтобы обеспечивать жителей едой. Население города, по данным из разных источников, может составить от пяти до девяти миллионов человек.
«Вертикальные многоуровневые [городские] сообщества бросят вызов традиционным, плоским, горизонтальным городам. Дизайн „Линии“ воплощает то, какими будут урбанистические сообщества в будущем: экологичными, свободными от дорог, автомобилей и выбросов», — приводит Reuters слова наследного принца.
Стоимость строительства Neom оценивается в 500 миллиардов долларов. Для реализации первой фазы проекта необходимо 300 миллиардов, заявил Мухаммед ибн Салман. Около половины суммы покроет суверенный фонд благосостояния королевства, а для остального власти Саудовской Аравии хотят привлечь частных инвесторов.
Первичное размещение акций Neom на фондовой бирже королевства запланировано на 2024 год. Ожидается, что это принесет не менее триллиона риялов инвестиций (около 250 миллиардов долларов), а к 2030 году наследный принц рассчитывает привлечь еще пять триллионов. В том же году должно быть завершено проектирование «Линии». Сроки ее строительства могут составить 50 лет.