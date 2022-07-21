В Китае из-за банковского мошенничества тысячи людей остались без сбережений. Для защиты отделений от погромов власти вывели на улицы танки

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Акция протеста пострадавших вкладчиков в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. 10 июля 2022 года Reuters / Scanpix / LETA

На востоке Китая власти вывели на улицы танки, чтобы не допустить погромов банковских отделений со стороны пострадавших вкладчиков, которые уже несколько месяцев не могут получить деньги с собственных счетов.

Видеозаписи 20 июля распространились на реддите и в других социальных сетях. Их подлинность не подтверждена, также неясно, где именно они были сделаны; официально власти не сообщали о привлечении армии для подавления протестов.

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Депозиты вкладчиков в четырех региональных банках в провинциях Хэнань и Аньхой на востоке страны были заморожены в середине апреля. Первоначально отказ в доступе к счетам объясняли необходимостью «апгрейда системы»; вкладчики вышли на улицы, требуя возврата средств.

Вскоре китайский банковский регулятор объявил о расследовании произошедшего. По его итогам в начале июля было заявлено, что деньги со счетов вкладчиков вывели с помощью мошеннических схем руководители холдинга Henan Xincaifu Group, контролировавшего пострадавшие банки. Общий ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 40 миллиардов юаней (почти шесть миллиардов долларов).

После завершения расследования регулятор сообщил о начале компенсационных выплат — при этом представители властей категорически отрицали, что пошли на такое решение из-за непрекращающихся протестов. Примерно тогда же впервые появились данные о попытках силового разгона акций: издание South China Morning Post 10 июля написало, что в провинции Хэнань на участников одной из акций напала группа физически крепких мужчин в белой одежде. Полицейские при этом никак не препятствовали их действиям.

На первом этапе выплаты были предусмотрены людям, размер депозитов которых не превышал 50 тысяч юаней (7,4 тысячи долларов США). Остальных призывали «терпеливо ждать». 21 июля власти сообщили о том, что через несколько дней будет начат второй этап — свои деньги смогут получить те, у кого на счетах было до 100 тысяч юаней.

Фотографии танков на улицах не могли не напомнить события 1989 года, когда в Пекине были силой подавлены студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь — с применением оружия и тяжелой техники. Но тогда протест был в том числе политическим — участники акций требовали расширения гражданских свобод.

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