Путин постоянно говорит о борьбе с «неонацизмом». Но во время службы в ГДР он сам вербовал одного из лидеров неонацистского движения Германии Агента звали Райнер Зонтаг. Вот его история

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Президент России Владимир Путин в Восточной Германии завербовал в качестве агента Райнера Зонтага, одного из лидеров немецкого неонацистского движения 1980-х годов. Историю Зонтага рассказывает издание Atavist.

Зонтаг родился в 1955 году в Дрездене. Еще в подростковом возрасте он впервые попал в тюрьму — его приговорили к 18 месяцам за попытку нелегально уехать в ФРГ через территорию Чехословакии. После окончания срока власти шантажом вынудили его стать тайным осведомителем полиции Дрездена. После еще двух тюремных сроков (за еще одну попытку бегства из ГДР и за кражу) Зонтаг в 1986 году подал заявку на переезд в Западную Германию в рамках действовавшей тогда официальной программы. К тому времени он уже был сторонником неонацистской идеологии.

Путин, пишет издание, до приезда в Германию работал в пятом управлении КГБ, занимавшемся борьбой с «идеологическими диверсиями» с помощью вербовки информаторов среди противников режима. Приехав в Дрезден, он стал курировать взаимодействие с одним из подразделений восточногерманской полиции под кодовым названием К1, которое отвечало за расследование политических дел.

Путин завербовал офицера этого подразделения Георга Шнайдера и курсанта службы безопасности «Штази» Клауса Зухольда. Как позже рассказывал сам Зухольд, они с Путиным познакомились во время футбольного матча, организованного «Штази»; будущий российский президент играл на позиции нападающего. Его немецкий, вспоминал Зухольд, не был идеальным, и они общались на русском — хотя официально Путин был командирован в Дрезден как дипломатический переводчик.

При помощи Зухольда и Шнайдера Путин создал сеть примерно из 20 осведомителей из числа жителей Дрездена, имевших связи на Западе. Благодаря этому будущий российский президент быстро получил повышение в КГБ.

Тогда же Шнайдеру пришла в голову идея завербовать Зонтага — как пишет Atavist, целями вербовки крайне правых в то время был контроль над распространением ультраправой идеологии в ГДР и дестабилизация с их помощью обстановки в ФРГ. Из-за посредничества Путина заявка Зонтага на переезд на Запад была удовлетворена, после чего он поселился во Франкфурте. Там он, благодаря тюремному прошлому и хорошей физической форме, быстро влился в местное криминальное сообщество. Зонтаг долгое время работал вышибалой в борделе, а также попал под суд за нападение и хранение оружия.

К 1988 году Зонтагу удалось войти в ближний круг Михаэля Кюнена, одного из лидеров неонацистского движения в ФРГ. Они создавали отряды, которые устраивали погромы и массовые драки с радикалами левого толка, и в то же время пытались легализоваться в политическом поле, создав партию «Немецкая альтернатива». Когда у Кюнена серьезно ухудшилось здоровье (через некоторое время он умер от СПИДа) и он начал постепенно отходить от дел, Зонтаг стал приобретать все большее влияние. При этом внутри самого неонацистского движения, отмечает Atavist, Зонтагу многие не доверяли, подозревая, что с ним «что-то не так».

Все это время Зонтаг поддерживал связь со своими кураторами. И хотя конкретной информации, которую он передавал, в документах не осталось, как отмечает Atavist, он обеспечивал то, что больше всего нужно было восточногерманской разведке и КГБ: влияние и непосредственную связь с людьми у власти. В то время было понятно, что ультраправые могут превратиться во влиятельную политическую силу, пишет издание.

После падения Берлинской стены Зонтаг вернулся на территорию бывшей ГДР, где занялся созданием националистических движений, фактически являясь главным связующим звеном между неонацистами Запада и Востока. Путин к тому моменту уже покинул Германию, однако Георг Шнайдер по-прежнему оставался куратором Зонтага от полиции Дрездена. В 1991 году Райнер Зонтаг был убит в ходе вооруженного конфликта с местной бандой сутенеров.

Шнайдера, ушедшего из полиции в частные детективы, в 1999 году избили в его собственном доме. Кто именно участвовал в нападении, неясно. После избиения он так и не смог до конца вылечиться, начал злоупотреблять алкоголем и умер в 2010 году в возрасте 62 лет.

Зухольд стал консультантом по безопасности. В 2015 году на основе его интервью было выпущено большое расследование о работе Путина в Дрездене, где впервые упоминалось о вербовке Зонтага. Два года спустя на Зухольда было совершено покушение: по его словам, неизвестный мужчина в поезде воткнул ему в руку какой-то острый предмет, после чего ему пришлось перенести несколько операций.

«Если и есть победитель во всей этой грязной истории, так это Путин, ныне один из самых влиятельных людей в мире», — делает вывод Atavist. Издание отмечает, что после прихода к власти Путин «заключил союзы с ультраправыми лидерами по всей Европе». «Влияние Путина ощущается и в современной Германии, где Кремль наладил связи с членами „Альтернативы для Германии“ — националистической партии, исповедующей настолько яростный антисемитизм и расизм, что она находится под официальным надзором внутренней разведки. Центр „Альтернативы“ находится в Саксонии, где расположен Дрезден. Он остался оплотом немецких ультраправых со времен Зонтага», — говорится в публикации Atavist.

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