Посмотрите на эмодзи медузы. Медузы! Наконец-то

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Emojipedia показала черновые варианты эмодзи, которые появятся в новых версиях iOS и Android. В их числе медуза! А также лось, осел, гусь, дрозд, имбирь, горох и не только. Всего создан 31 вариант новых эмодзи.

31 New Emojis for 2022/2023 #WorldEmojiDay 🥳📆 Emojipedia

Дизайн новых эмодзи пока окончательно не утвержден. Ожидается, что это произойдет в сентябре 2022 года.

Медуза

Лось

Осел

Гусь

Дрозд

Имбирь

Горох

Изображения эмодзи: Emojipedia