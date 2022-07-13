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Посмотрите на эмодзи медузы. Медузы! Наконец-то
Источник: Meduza
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Emojipedia показала черновые варианты эмодзи, которые появятся в новых версиях iOS и Android. В их числе медуза! А также лось, осел, гусь, дрозд, имбирь, горох и не только. Всего создан 31 вариант новых эмодзи.
Дизайн новых эмодзи пока окончательно не утвержден. Ожидается, что это произойдет в сентябре 2022 года.
Медуза
Лось
Осел
Гусь
Дрозд
Имбирь
Горох
Изображения эмодзи: Emojipedia