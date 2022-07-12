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Лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании прекратить продажу билетов на летние рейсы из-за того, что его сотрудники не справляются с обслуживанием большого количества пассажиров. Об этом пишет The Guardian.

В Хитроу заявили, что аэропорт не может обслуживать более 100 тысяч пассажиров в день. В последние дни, однако, количество вылетающих регулярно оказывается большим, из-за чего в аэропорту, по словам его руководства, бывают периоды, когда «обслуживание падает до неприемлемого уровня». Это приводит к задержкам или даже отменам вылетов и потерям багажа.

Ранее администрация аэропорта отменила штрафы для авиакомпаний, которые не пользуются зарезервированными мощностями, но этого оказалось недостаточно. В соответствии с действующим расписанием, подсчитали в аэропорту, ежедневный поток пассажиров летом составит около 104 тысяч человек — на четыре тысячи больше, чем может обслужить аэропорт.

«В среднем только около полутора тысяч из этих четырех проданы на данный момент. По этой причине мы просим партнерские авиакомпании приостановить продажу билетов, чтобы ограничить влияние на пассажиров», — заявил директор Хитроу Джон Холланд-Кей. Ограничения на пассажиропоток будут действовать с 12 июля по 11 сентября.

С начала лета во многих аэропортах Европы наблюдаются серьезные затруднения, вызванные нехваткой персонала. Они приводят к задержкам и отменам тысяч рейсов. Десятки тысяч пассажиров опаздывают на свои рейсы из-за огромных очередей на досмотре.

Практически все введенные во время пандемии коронавируса ограничения на перемещения внутри континента были сняты, и пассажиропоток почти достиг допандемийных значений — однако аэропорты и авиакомпании, массово увольнявшие сотрудников во время ограничений на перелеты, не успели пополнить штат.

Как отмечает , ситуация с наймом сотрудников осложняется тем, что после пандемии люди стали более избирательными при выборе работы. Из-за этого, например, в Испании к предполетному досмотру пассажиров привлекли полицейских, в Ирландии предложили использовать для этого военных, а власти Германии решили экстренно выдать несколько тысяч рабочих виз и нанять сотрудников за границей. Ожидается, что ситуация изменится не раньше осени — когда аэропорты укомплектуют штат и обучат новых сотрудников, а общий пассажиропоток с окончанием летнего сезона отпусков снизится.