22-летний житель Дании открыл стрельбу в торговом центре в Копенгагене. Погибли трое, в том числе гражданин России

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Люди у торгового центра Fieldʼs в Копенгагене. 3 июля 2022 года Olafur Steinar Rye Gestsson / Reuters / Scanpix / LETA

По меньшей мере три человека погибли после стрельбы, произошедшей вечером в воскресенье, 3 июля, в торговом центре Fieldʼs в Копенгагене. Как сообщает DR, на торговый центр напали около 17:35 по местному времени (18:35 мск), в это время полиция получила сообщение о стрельбе. Стрельба велась в двух разных местах в ТЦ. Люди, находившиеся в этот момент в Fieldʼs, стали убегать, прятаться в магазинах, туалетах и кладовых.

Одна из посетительниц по имени Изабель рассказала СМИ: «Мне кажется, я слышала десять выстрелов, а потом мы побежали через весь торговый центр и оказались в крошечном туалете, где спрятались 11 человек. Там было жарко и нам было очень страшно. Ужасный опыт».

В полиции сообщили, что среди погибших — 47-летний гражданин России, а также юноша и девушка, которым было по 17 лет, граждане Дании. Сколько человек получили ранения, в полиции не говорят. Известно, что четверо раненных находятся в тяжелом состоянии: это гражданки Дании в возрасте 19 и 40 лет, а также 50-летний мужчина и 16-летняя девушка из Швеции. Кроме того, еще несколько человек получили легкие травмы, убегая из торгового центра.

Эвакуация людей из торгового центра Fieldʼs после стрельбы. 3 июля 2022 года Olafur Steinar Gestsson / AFP / Scanpix / LETA

Полицейские, прибывшие на место, задержали подозреваемого в стрельбе в 17:48 возле съезда с автомагистрали у Fieldʼs. Инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен сообщил журналистам, что арест был «относительно недраматичным». По данным полиции, задержан 22-летний «этнический датчанин», о котором ранее знали психиатры. У мужчины изъяли винтовку и патроны, а также нож. Следователи допустили, что преступник, вероятно, действовал в одиночку. 4 июля задержанный будет допрошен в суде. Комиссар Томассен сказал, что мотив нападавшего неясен, полиция не исключает теракт. Пока что его собираются обвинить в убийстве. В полиции уверены, что преступление не связано с расизмом или гендерными вопросами.

Источники DR говорят, что задержанный мужчина за несколько дней до стрельбы в Fieldʼs публиковал в соцсетях видеозаписи с оружием. Эти ролики теперь изучают следователи, сказали в полиции. На одной из записей видна винтовка и шкаф с другим оружием. Jyllands-Posten пишет, что 1 июля в ютьюбе появилось четыре записи, на которых, предположительно, запечатлен напавший на торговый центр. Видео, где он показывает винтовку и пистолет, озаглавлено как «I donʼt care» («Мне все равно»); еще один ролик называется «Quetiapine doesnʼt work» (« не работает»). Действительно ли эти записи связаны с преступником, точно неизвестно.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла соболезнования семьям погибших и призвала датчан поддержать друг друга в это трудное время. «В воскресенье вечером Дания подверглась жестокому нападению. Несколько человек убиты. Еще больше ранено. Невинные семьи делали покупки или обедали вне дома. Дети, подростки и взрослые. Наша красивая и обычно такая безопасная столица изменилась за долю секунды», — сказала премьер в своем заявлении.

Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик заявили о «глубочайших соболезнованиях пострадавшим, их родственникам и всем, кого затронула эта трагедия». Вскоре после стрельбы королевская семья Дании объявила, что отменит прием, который собиралась устроить по случаю того, что Дания принимает первые три этапа велогонки «Тур де Франс».

Последний крупный теракт в Дании произошел 14 февраля 2015 года. Тогда преступник открыл огонь в кафе культурного центра Круттенден, где происходила встреча со шведским карикатуристом Ларсом Вилксом — он, в числе прочего, известен как автор карикатур на пророка Мухаммеда. Тем же вечером у синагоги в Копенгагене произошла стрельба. В результате двух нападений погибли два человека, еще шестеро полицейских получили ранения.