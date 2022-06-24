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Я недооценивал степень безумия Путина. Он разрушил все, к чему прикасался. Он говорит, что поднял Россию с колен, но в действительности он ее разрушил.

«День опричника» — книга, в которой я попытался представить, что будет, если Россия решит уйти в изоляцию. Сейчас это происходит в действительности. Сначала люди относились к ней с юмором. Потом они перестали смеяться.

Здравомыслящие люди поддержали наше обращение с призывом остановить войну. А сторонники Путина сказали, что мы предатели, которые поддерживают врага.

Есть люди, которых за последние 20 лет государственное телевидение превратило в зомби. Сейчас они сели на танки и поехали воевать за то, что понятно только Путину. У разумных людей было 20 лет, чтобы понять, кто такой Путин. Но они обменяли совесть на материальное благополучие. И теперь пожинают плоды.

Все говорят о варварстве этих средневековых методов ведения войны. Это потому, что российское государство не изменилось со времен Средневековья, со времен Ивана Грозного.

Нам придется похоронить новую Российскую империю — вместе с советской. Надеюсь, что силы тьмы отправятся в преисподнюю.

Это приблизительный пересказ интервью Владимира Сорокина газете Financial Times. Некоторые фразы переведены не дословно, но с сохранением их смысла. Полностью текст можно прочитать здесь.

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