Российские военные подошли к окраинам Лисичанска Глава Луганской области заявил, что «ситуация крайне тяжелая». Но украинской армии, похоже, пока удалось избежать окружения

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Горящий дом после обстрела в Лисичанске, июнь 2022 Aris Messins / AFP / Scanpix / LETA

Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай утром 23 июня назвал «крайне тяжелой» ситуацию в регионе, большая часть которого захвачена российскими военными. По словам Гайдая, российские войска направили «все резервы» на штурм Северодонецка и на направление Золотое — Тошковка, к югу от Лисичанска и Северодонецка.

В этом районе, по словам Гайдая, россиянам 22 июня удалось, наступая со стороны ранее захваченной Тошковки, занять населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Судя по карте американского , после захвата россиянами этих населенных пунктов контролируемые украинской армией города Золотое и Горское оказались почти окружены.

Самопровозглашенная ЛНР утверждает, что украинская группировка в этих городах находится в «полном окружении», а российские провластные издания пишут, что там могут находиться до трех тысяч украинских военных. Однако видео прокремлевских военных корреспондентов из района Золотого-Горского показывает, что украинские войска, вероятно, отошли со своих позиций без боя. Пока не ясно, удалось ли российским войскам окружить крупную группировку, оборонявшую этот район. Издание «Фокус» со ссылкой на источники также пишет об отводе военных из Золотого.

Карта Института изучения войны, показывающая обстановку в районе Лисичанска и Северодонецка

До 24 февраля город Золотое находился на линии разграничения между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. По словам Гайдая, укрепления в Золотом подвергались обстрелам с 2014 года, а после начала полномасштабной войны «туда прилетает… все, что есть в России», от фосфорных боеприпасов до авиабомб, поэтому командование могло для сохранения жизней военнослужащих дать приказ перейти на «новые укрепленные рубежи».

О возможном отступлении украинских военных на юге от Лисичанска сообщило 23 июня и министерство обороны Великобритании. По данным британской военной разведки, с 19 июня российские военные продвинулись по направлению к южным районам Лисичанска более чем на пять километров. Минобороны Великобритании связывает военные успехи россиян с усилением воюющих подразделений и с высокой концентрацией артиллерийского огня. В то же время в ведомстве отметили, что наступление России на западе Донецкой области по-прежнему «тормозится».

Разрушенный дворец культуры в Лисичанске. 17 июня 2022 года Aris Messins / AFP / Scanpix / LETA Пожар на заводе «Азот» в Северодонецке. 18 июня 2022 года Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Институт изучения войны допускает, что российские войска подойдут к Лисичанску с юга в течение нескольких дней. Сейчас бои идут в районе поселка Белая гора, который с юга примыкает к Лисичанску. Сергей Гайдай заявил, что «дорога жизни», связывающая Лисичанск с Бахмутом, сейчас не используется из-за постоянных обстрелов, однако из города продолжается «тихая эвакуация» другими путями (вероятно, имеется в виду дорога на северо-запад через город Северск). В самом Лисичанске, по его словам, в результате обстрелов за последние дни пострадали три человека и один погиб.

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