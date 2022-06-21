Бельгия передала властям Конго золотой зуб Патриса Лумумбы. Других останков нет: 60 лет назад политика убили, а его тело растворили в кислоте

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Патрис Лумумба (справа) в окружении солдат после ареста в декабре 1960 года AFP / Scanpix / LETA

20 июня власти Бельгии передали Демократической Республике Конго зуб с золотой коронкой, предположительно, принадлежавший первому премьер-министру независимого Конго Патрису Лумумбе, пишет BBC News. Других останков Лумумбы, убитого в 1961 году, нет.

Реликвию передали после того, как король Бельгии Филипп выразил «глубочайшее сожаление» по поводу злоупотреблений, совершенных его страной в бывшей африканской колонии Конго.

Во время церемонии в Брюсселе премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал родственникам Лумумбы, что передача останков прошла слишком поздно. «Это ненормально, что Бельгия хранила останки одного из отцов-основателей конголезской нации в течение шести десятилетий», — заявил глава правительства, принеся извинения за роль, которую Бельгия сыграла в убийстве Лумумбы.

Церемония передачи останков Патриса Лумумбы его семье в Брюссселе, 20 июня 2022 года Johanna Geron / Reuters / Scanpix / LETA

Дочь Лумумбы Джулиана, один из главных инициаторов кампании по возвращению зуба на родину, согласилась с премьер-министром Бельгии, что этот процесс занял слишком много времени. «Отец, наши сердца кровоточили 61 год. Мы, ваши дети, внуки и правнуки, а также Конго, Африка и весь мир — мы оплакивали вашу смерть без надгробной речи», — сказала она, выступая на церемонии.

Премьер-министр Демократической Республики Конго Жан-Мишель Сама Луконде считает, что возвращение останков будет иметь серьезное значение для национальной памяти страны. Зуб Лумумбы провезут по всей территории Конго, после чего захоронят в мавзолее в столице Киншасе.

«После долгих лет мы наконец-то испытываем чувство удовлетворения. Не могу сказать, что я преисполнен счастья, но для нас это позитивный момент, его душа теперь может упокоиться с миром, и это очень важно», — сказал накануне церемонии Роланд Лумумба, один из сыновей Патриса Лумумбы.

Патрис Лумумба стал первым главой правительства независимого Конго. И оставался у власти чуть больше полугода

В 1960 году в возрасте 34 лет Патрис Лумумба стал премьер-министром Демократической Республики Конго. Он возглавил правительство в последние дни колониального правления Бельгии.

В июне 1960-го на церемонии по случаю празднования независимости страны от Бельгии Лумумба выступил с незапланированной речью. Премьер-министр сказал о насилии над конголезцами и «унизительном рабстве, которое навязали нам силой». Бельгийский историк Людо де Витте, написавший книгу «Убийство Лумумбы» («The assassination of Lumumba»), считает, что бельгийцев ошеломила речь главы правительства Конго. До него ни один африканец не смел так говорить перед европейцами.

Некоторые считают, что этой речью Патрис Лумумба подписал себе смертный приговор. СМИ указывают, что недовольство в Бельгии и США вызывало также то, что новый премьер Конго в разгар холодной войны начал проводить политику на сближение с СССР. Убийство Лумумбы планировали в том числе США, кроме того, Великобритания также имела косвенную связь с убийством конголезского политика.

Вскоре после объявления независимости Конго юго-восточная провинция Катанга, богатая полезными ископаемыми, объявила об отделении. После этого Бельгия ввела свои войска, чтобы поддержать бельгийцев в Конго и администрацию Катанги. Тогда Лумумба обратился к Советскому Союзу за помощью в подавлении сепаратистского восстания.

Патриса Лумумбу сместили с поста премьер-министра в результате государственного переворота, он находился под домашним арестом, но сбежал и в декабре 1960-го вновь был задержан. В январе 1961 года его решили перевезти с запада Конго в Катангу. 16 января, во время перелета и по прибытии в провинцию, Лумумбу избили. На следующий день, 17 января, его и двух его союзников Жозефа Окито и Мориса Мполо расстреляли.

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Золотой зуб Лумумбы сохранил комиссар бельгийской полиции, контролировавший уничтожение останков премьер-министра Конго

После казни участники расстрельной команды решили избавиться от тел Патриса Лумумбы и его соратников. Процесс уничтожения останков контролировал комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте. По его словам, было решено, что тела должны исчезнуть «раз и навсегда». «Не должно остаться никаких следов», — приводятся слова Соэте в книге «Убийство Лумумбы» историка де Витте. Считается, что на такой шаг решили пойти, чтобы могила Лумумбы не стала местом паломничества.

Первоначально Лумумбу похоронили в неглубокой могиле, затем тело выкопали и перевезли в новое место, расположенное в 200 километрах, вновь похоронили, после чего опять эксгумировали. Затем его расчленили и растворили с помощью кислоты. Комиссар Соэте рассказывал, что участники вооружились пилами, серной кислотой, масками и виски, а весь процесс, по его словам, напоминал путешествие «в глубины ада».

В 1999 году в Бельгии началось парламентское расследование убийства Лумумбы. Найти приказ об убийстве не удалось, но расследование показало, что некоторые члены правительства «несли моральную ответственность» за случившееся. Тогдашний министр иностранных дел Бельгии Луи Мишель извинился перед семьей Лумумбы и конголезским народом. Бельгийская прокуратура расценила убийство Лумумбы как военное преступление, расследование продолжается до сих пор, но из 12 выявленных подозреваемых в живых остались только два человека.

Единственные останки Патриса Лумумбы — его зуб с золотой коронкой — вернулись к семье в ДРК через 61 год после того, как его убили, выкопали из могилы и растворили в кислоте

Жерар Соэте заявил в документальном фильме 1999 года, что взял золотой зуб Лумумбы, а также еще один зуб и два пальца (их так и не нашли) — в качестве «охотничьих трофеев». Неизвестно, что происходило с зубом, пока он оставался у Соэте, но, судя по всему, все эти годы его хранили в семье бельгийского комиссара.

В очередной раз о золотом зубе Лумумбы заговорили в 2016 году, когда дочь Жерара Соэте дала интервью бельгийскому журналу Humo накануне 55-й годовщины со дня убийства политика. Она говорила о своем «бедном папе», который страдал от осознания сделанного, и требовала, чтобы власти Бельгии извинились за приказ, отданный ее отцу. Женщина рассказала, что после смерти ее отца в 2000 году многое из его архива выбросили, но часть «интересных вещей» сохранилась. В частности, она показала журналистам золотой зуб в мягкой коробке.

В 2016 году историк Людо де Витте подал судебный иск против дочери Соэте, после чего полиция конфисковала зуб как вещественное доказательство. Судебная тяжба по поводу зуба тянулась четыре года, пока суд не постановил вернуть реликвию семье Лумумбы. Прокуратура при этом заявила, что из-за невозможности провести ДНК-тестирование нельзя точно утверждать, что зуб принадлежит Лумумбе.