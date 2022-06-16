Работа в «Медузе»! Мы ищем редакторов И у нас есть целых две вакансии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вакансия #1

Редактор «Разбора»

Мы ищем редактора для рубрики «Разбор» — человека, который любит объяснительную журналистику и умеет ею заниматься, готов писать собственные разборные тексты и редактировать чужие, придумывать новые форматы и заново изобретать старые.

Что важно знать

«Разбор» — ключевая рубрика, которая во многом делает «Медузу» «Медузой». Мы помогаем читателям и самой редакции понять, какие новости действительно заслуживают внимания и что они значат. Тексты, выходящие в «Разборе», «вечнозеленые»: их читают даже годы спустя.

Что необходимо уметь

придумывать лихие развороты тем — то есть находить в новостях поводы для разбора, а также знать, как их неочевидно подать;

редактировать журналистские тексты, превращая их в идеальные с точки зрения не только стиля, но и формата;

находить по-настоящему качественных экспертов, общаться с ними, заказывать им тексты (и докручивать эти тексты до наших форматов);

писать объяснительные тексты самостоятельно;

внимательно следить за русскоязычными и иностранными СМИ, а также соцсетями в поисках интересных и не рассказанных тем;

проводить фактчекинг.

Что хорошо бы уметь

руководить коллективом авторов и редакторов: давать им задания, следить за ходом выполнения, проводить совещания;

творчески развивать классные задумки коллег из других СМИ;

вести соцсети, взаимодействовать с читателями (отвечать на письма и комментарии и т. д.);

работать в формате ежедневной газеты — в нашем издании, как показывает практика, это очень важно: некоторые тексты совершенно невозможно отложить на потом.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к нашим требованиям! Интерес к новостной повестке действительно важен. Если вам кажется, что зерновой кризис — это скучно, от войны все устали и лучше о ней больше не писать, а ковид закончился — туда ему и дорога, — работать с нами не получится. Даже самые надоевшие и неочевидные темы мы стараемся сделать интересными.

Общие представления об устройстве мира тоже необходимы. Если вы не знаете, в чем разница между президентской и парламентской республиками, что такое парниковый эффект и чем звезда отличается от планеты, вы не сможете работать в «Медузе».

Условия

белая зарплата в евро,

полный рабочий день, иногда допоздна,

возможность работать удаленно, но не из России.

Еще раз подчеркнем: мы не сможем нанять вас, если вы находитесь и собираетесь оставаться в России.

Чтобы попасть к нам на собеседование, напишите письмо на адрес info@meduza.io. В теме письма укажите «Редактор Разбора». Расскажите о себе и своем опыте работы — и еще о чем-нибудь, что считаете важным. Обязательно приложите ссылки на ваши опубликованные тексты.

Вакансия #2

Редактор лонгридов

Также мы ищем редактора, который любит и умеет работать с длинными текстами в самых разных жанрах — от расследований с помощью методов OSINT до нарративных историй. Редактор «Медузы» — это продюсер, способный найти хорошую идею в груде плохих. А затем превратить ее в материал, который будет обсуждать весь русскоязычный интернет.

Что важно знать

Лонгриды и расследования — важнейший продукт «Медузы» и предмет нашей особой гордости. Их пишут наши специальные корреспонденты и внештатные авторы; мы также активно сотрудничаем с другими изданиями, в том числе зарубежными. Мы выпускаем лонгриды по всем важнейшим общественно-политическим темам, а также истории, которые никто, кроме нас, не сделает.

Что необходимо уметь

видеть за новостями большие сюжеты, которые могут стать темой для лонгрида;

придумывать неочевидные (или очевидные, но классные) развороты для историй;

работать со штатными и внештатными авторами «Медузы», помогать им выпустить лучший текст в профессиональной карьере (а потом написать следующий, который окажется еще интереснее);

работать со структурой, языком и подачей текстов;

проводить фактчекинг;

находить новых авторов, заказывать им тексты;

повсюду искать новые истории, которые должны быть рассказаны «Медузой»;

понимать, что помимо длинных текстов существуют короткие быстрые форматы — и быть готовым работать с ними.

Что хорошо бы уметь

работать в том числе со «сложными» авторами: давать им задания; поддерживать с ними отношения; следить, чтобы дедлайны выполнялись;

понимать, куда идет зарубежная нарративная журналистика, — и адаптировать новые приемы для «Медузы»;

сохранять хладнокровие даже в самой неприятной ситуации;

учитывать, что в первую очередь «Медуза» — новостное издание и некоторые тексты просто невозможно отложить на потом.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этим требованиям! Если вы устали от журналистики, новостей, историй и от жизни в целом — работать с нами не получится.

Условия

белая зарплата в евро,

полный рабочий день, иногда допоздна,

возможность работать удаленно, но не из России.

Чтобы попасть к нам на собеседование, напишите письмо на адрес info@meduza.io. В теме письма укажите «Редактор лонгридов». Расскажите о себе и своем опыте работы. Обязательно приложите ссылки на опубликованные тексты, с которыми вы работали.

Ждем ваших писем!

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь