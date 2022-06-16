Работа в «Медузе»! Мы ищем редакторов И у нас есть целых две вакансии
Работа в «Медузе»! Мы ищем редакторов И у нас есть целых две вакансии
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Редактор «Разбора»
Мы ищем редактора для рубрики «Разбор» — человека, который любит объяснительную журналистику и умеет ею заниматься, готов писать собственные разборные тексты и редактировать чужие, придумывать новые форматы и заново изобретать старые.
Что важно знать
«Разбор» — ключевая рубрика, которая во многом делает «Медузу» «Медузой». Мы помогаем читателям и самой редакции понять, какие новости действительно заслуживают внимания и что они значат. Тексты, выходящие в «Разборе», «вечнозеленые»: их читают даже годы спустя.
Что необходимо уметь
- придумывать лихие развороты тем — то есть находить в новостях поводы для разбора, а также знать, как их неочевидно подать;
- редактировать журналистские тексты, превращая их в идеальные с точки зрения не только стиля, но и формата;
- находить по-настоящему качественных экспертов, общаться с ними, заказывать им тексты (и докручивать эти тексты до наших форматов);
- писать объяснительные тексты самостоятельно;
- внимательно следить за русскоязычными и иностранными СМИ, а также соцсетями в поисках интересных и не рассказанных тем;
- проводить фактчекинг.
Что хорошо бы уметь
- руководить коллективом авторов и редакторов: давать им задания, следить за ходом выполнения, проводить совещания;
- творчески развивать классные задумки коллег из других СМИ;
- вести соцсети, взаимодействовать с читателями (отвечать на письма и комментарии и т. д.);
- работать в формате ежедневной газеты — в нашем издании, как показывает практика, это очень важно: некоторые тексты совершенно невозможно отложить на потом.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно к нашим требованиям! Интерес к новостной повестке действительно важен. Если вам кажется, что зерновой кризис — это скучно, от войны все устали и лучше о ней больше не писать, а ковид закончился — туда ему и дорога, — работать с нами не получится. Даже самые надоевшие и неочевидные темы мы стараемся сделать интересными.
Общие представления об устройстве мира тоже необходимы. Если вы не знаете, в чем разница между президентской и парламентской республиками, что такое парниковый эффект и чем звезда отличается от планеты, вы не сможете работать в «Медузе».
Условия
- белая зарплата в евро,
- полный рабочий день, иногда допоздна,
- возможность работать удаленно, но не из России.
Еще раз подчеркнем: мы не сможем нанять вас, если вы находитесь и собираетесь оставаться в России.
Чтобы попасть к нам на собеседование, напишите письмо на адрес info@meduza.io. В теме письма укажите «Редактор Разбора». Расскажите о себе и своем опыте работы — и еще о чем-нибудь, что считаете важным. Обязательно приложите ссылки на ваши опубликованные тексты.
Редактор лонгридов
Также мы ищем редактора, который любит и умеет работать с длинными текстами в самых разных жанрах — от расследований с помощью методов OSINT до нарративных историй. Редактор «Медузы» — это продюсер, способный найти хорошую идею в груде плохих. А затем превратить ее в материал, который будет обсуждать весь русскоязычный интернет.
Что важно знать
Лонгриды и расследования — важнейший продукт «Медузы» и предмет нашей особой гордости. Их пишут наши специальные корреспонденты и внештатные авторы; мы также активно сотрудничаем с другими изданиями, в том числе зарубежными. Мы выпускаем лонгриды по всем важнейшим общественно-политическим темам, а также истории, которые никто, кроме нас, не сделает.
Что необходимо уметь
- видеть за новостями большие сюжеты, которые могут стать темой для лонгрида;
- придумывать неочевидные (или очевидные, но классные) развороты для историй;
- работать со штатными и внештатными авторами «Медузы», помогать им выпустить лучший текст в профессиональной карьере (а потом написать следующий, который окажется еще интереснее);
- работать со структурой, языком и подачей текстов;
- проводить фактчекинг;
- находить новых авторов, заказывать им тексты;
- повсюду искать новые истории, которые должны быть рассказаны «Медузой»;
- понимать, что помимо длинных текстов существуют короткие быстрые форматы — и быть готовым работать с ними.
Что хорошо бы уметь
- работать в том числе со «сложными» авторами: давать им задания; поддерживать с ними отношения; следить, чтобы дедлайны выполнялись;
- понимать, куда идет зарубежная нарративная журналистика, — и адаптировать новые приемы для «Медузы»;
- сохранять хладнокровие даже в самой неприятной ситуации;
- учитывать, что в первую очередь «Медуза» — новостное издание и некоторые тексты просто невозможно отложить на потом.
Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этим требованиям! Если вы устали от журналистики, новостей, историй и от жизни в целом — работать с нами не получится.
Условия
- белая зарплата в евро,
- полный рабочий день, иногда допоздна,
- возможность работать удаленно, но не из России.
Чтобы попасть к нам на собеседование, напишите письмо на адрес info@meduza.io. В теме письма укажите «Редактор лонгридов». Расскажите о себе и своем опыте работы. Обязательно приложите ссылки на опубликованные тексты, с которыми вы работали.
Ждем ваших писем!