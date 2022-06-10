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Бритни Спирс и Сэм Асгари, 22 июля 2019 года Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA

9 июня 40-летняя певица Бритни Спирс вышла замуж за своего давнего партнера, 28-летнего актера и фитнес-тренера Сэма Асгари. Представитель Асгари подтвердил эту информацию Associated Press. Сама Спирс пока это не комментировала.

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе, пишет People со ссылкой на источники. На торжестве присутствовали около 60 гостей; из знаменитостей в их числе были Мадонна, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и ее мать Кэти. По данным источников, Спирс была одета в платье от дома моды Versace (фотографии наряда пока не публиковали), а к алтарю шла под песню Элвиса Пресли «Canʼt Help Falling in Love».

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы «Slumber Party». По словам Спирс, спустя пять месяцев после этого она сама позвонила Асгари. В сентябре 2021 года певица объявила о помолвке с Асгари. В начале 2022 года Спирс забеременела, но у нее случился выкидыш. Примерно тогда же Асгари говорил, что брак и рождение детей «должны были случиться три года назад».

Свадьба прошла спустя почти семь месяцев после того, как в ноябре 2021 года суд освободил Спирс от опеки ее отца Джеймса Спирса, контролировавшего жизнь и финансы певицы с 2008 года. Бритни Спирс говорила в суде, что опекуны не позволяют ей выйти замуж и родить еще одного ребенка.

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На месте проведения церемонии в Калифорнии задержали первого мужа Бритни Спирс, ее друга детства Джейсона Александера, который пытался сорвать свадьбу. Шериф округа Вентура капитан Кэмерон Хендерсон рассказал, что полицейские получили сигнал о проникновении на частную территорию около 14 часов по местному времени. Александера задержали, когда офицеры обнаружили ордер на его арест в другом округе.

Джейсон Александер вел прямой эфир в инстаграме из дома, где проходило торжество. На записи он заявил, что Спирс пригласила его на торжество. «Она моя первая жена, моя единственная жена», — сказал Александер, который был женат на Спирс в 2004 году. Их брак продлился всего 55 часов.

«Он смог найти дорогу на территорию и столкнулся с охраной», — сказал представитель полиции. По его словам, у Джейсона Александера произошла стычка с охраной, во время которой первый муж поп-певицы применил силу и разбил некий предмет. Его обвинили в нескольких мелких правонарушениях — незаконном проникновении, нанесении побоев и вандализме.

Отец, мать и сестра Бритни Спирс не присутствовали на свадьбе, поскольку разорвали отношения с певицей из-за дела об опекунстве. Также торжество пропустили двое ее сыновей от второго брака с танцором Кевином Федерлайном. Хотя 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс не пришли на свадьбу, они «счастливы» за свою маму, сообщил адвокат Кевина Федерлайна.

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