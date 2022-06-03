На западе Москвы загорелся бизнес-центр. Пожару присвоен максимальный ранг сложности, в здании на верхних этажах остаются до 20 человек Материал обновляется

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В Москве горит бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза», расположенный на улице Горбунова в Можайском районе на западе города. Пожар начался на первом этаже, после чего огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа.

Пожару присвоен пятый — максимальный — уровень сложности. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, горят помещения с первого по четвертый этажи. Пока пожар не удается локализовать, несмотря на проливной дождь. Как пишет «Интерфакс», огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

Обновлено. Открытое горение локализовано, сообщили в МЧС.

В тушении участвуют почти 200 человек. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Из-за пожара по улице Горбунова перекрыли движение.

Большинство сотрудников и посетителей были эвакуированы, однако на верхних этажах находятся люди, которые не могут выйти из-за огня. По данным источника «Интерфакса», судя по спискам сотрудников бизнес-центра, внутри может оставаться до 15 человек. ТАСС пишет, что в здании могут находиться до 20 человек. В оперштабе По данным «Интерфакса», с помощью подъемников с верхних этажей здания спасены два человека. Всего эвакуированы 125 человек, один из них госпитализирован.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание под вентиляционным фасадом на входе, пишут «Интерфакс» и ТАСС. В то же время, источник РИА Новости в экстренных службах не исключил поджог.

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