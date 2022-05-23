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Вадим Савицкий / ТАСС

Издание «Проект» опубликовало базу с о подразделениях российской армии, участвующих в войне против Украины.

В базе есть информация о 166 командирах. В карточках представлены, в разной степени детальности, их биографии, а также информация об их доходах, имуществе, долгах и штрафах.

Как пишет «Проект», средний доход офицера, командующего сухопутной армией составлял в 2019 году около 270 тысяч рублей в месяц (для сравнения — заместители министра обороны зарабатывали в среднем 1,2 миллиона рублей), командиры дивизий и бригад — по 160 тысяч рублей. Согласно декларациям, у командующих армиями и командиров дивизий в собственности «одна или две небольшие квартиры», пишет «Проект».

У 54 из 166 офицеров «Проект» обнаружил долги, в том числе по алиментам и за ЖКХ. 34 человека имели штрафы ГИБДД; некоторые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде и провокацию ДТП. Некоторые офицеры «занесены в стоп-листы и черные списки банков», утверждает издание.

«Проект» приводит в пример командира наступавшей на Харьков 30-й мотострелковой бригады полковника Игоря Коледу, который, согласно публикации, числится в базах как неплательщик алиментов, а в 2020 году был оштрафован за отказ по требованию прокуратуры уволить офицера, замешанного в коррупции.

По меньшей мере 20 офицеров, по подсчетам «Проекта», «так или иначе связаны с Украиной» — родились или выросли там. Среди них — уроженец Харьковской области, командующий 6-й армией ВВС генерал-майор Олег Маковецкий. Украинская прокуратура утверждает, что он отдавал приказы о бомбардировках жилых кварталов Харькова и населенных пунктов области. Уроженец Волынской области генерал-лейтенант Михаил Зусько — командующий 58-й армией, которая, как пишет «Проект», наступала из Крыма в направлении Николаева. Украина обвиняет его в участии в войне в Донбассе в 2014 году.

Из 166 командиров из публикации «Проекта» по меньшей мере 20 погибли, в том числе четверо уроженцев Украины.

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