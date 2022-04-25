«І все буде добре». Группа «Океан Эльзы» дала благотворительный концерт в метро Киева Жители города укрываются там от обстрелов

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Вечером 24 апреля, на Пасху, ведущие телеканалы и онлайн-платформы Украины показали благотворительный концерт «І все буде добре» («И все будет хорошо») группы «Океан Эльзы». Музыканты выступили в киевском метро, где с начала российского вторжения в Украину жители города укрываются от обстрелов.

Благодійний концерт гурту Океан Ельзи «І все буде добре» Телеканал 1+1

«Пасха — это день надежды. Это праздник светлого Воскресения и абсолютной победы добра над злом. Поэтому этот концерт для нас — это большая честь и возможность дать людям положительные эмоции и объединиться с миллионами других ради помощи детям, пострадавшим в этой войне», — заявил лидер группы Святослав Вакарчук накануне концерта.

Запись концерта состоялась еще 22 апреля, в качестве зрителей на нее пригласили украинских волонтеров, медицинских работников и военных. Во время трансляции на специальном сайте собирали пожертвования на помощь детям, пострадавшим от войны.

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