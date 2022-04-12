Команда Навального нашла у Валерия Гергиева недвижимость в Италии на 100 миллионов евро. В том числе виллу, дворец и парк аттракционов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Hiroyuki Ito / Getty Images

Команда политика Алексея Навального обнаружила в восьми городах Италии десятки объектов недвижимости, которые принадлежат художественному руководителю Мариинского театра, дирижеру Валерию Гергиеву или его компаниям. Общая стоимость недвижимости в Италии, по оценке авторов расследования, превышает 100 миллионов евро.

Команда Навального обнаружила, что с 2016 года Гергиев владеет виллой, расположенной под Римом в закрытом поселке. Также ему принадлежит морской мыс и участок земли на побережье в городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя.

В городе Римини у Гергиева находятся десятки участков земли и строений общей площадью 288 тысяч квадратных метров: в частности, в их число входят сельскохозяйственные земли, автостоянка, бейсбольное поле, парк аттракционов на городской набережной и автокемпинг у аэропорта. В одном из его помещений в Римини находится бар, в другом — ресторан.

Алексей Навальный

В Милане Гергиев среди прочего владеет несколькими участками земли, в том числе рисовым полем, несколькими домами, а также парком, который он сдает в аренду городским властям. Всего в Милане команда Навального нашла больше 800 тысяч квадратных метров земли, записанной на Гергиева.

Этими и другими объектами недвижимости в Италии, оформленными на Валерия Гергиева, ранее владела японская арфистка Йоко Нагаэ, которую связывали с российским дирижером. Гергиева называют протеже Нагаэ. В день своей смерти в 2015 году она оставила завещание, в котором передала недвижимость Гергиеву.

Среди объектов недвижимости, которые получил Гергиев после ее смерти, оказался палаццо Барбариго на Гранд-канале в Венеции. Дворец записан на компанию Гергиева Commercio Edilizio S.R.L. Эта же фирма владеет частью еще одного дворца, расположенного в этом же районе. Кроме того, компании принадлежит помещение на площади Сан-Марко, в котором располагается ресторан Quadri.

Авторы расследования сообщили, что нашли в отчетности Commercio Edilizio S.R.L. упоминание о том, что Валерий Гергиев является единственным собственником этой компании. Из тех же документов следует, что Гергиев является гражданином Нидерландов. Официально Гергиев эти сведения не подтверждал.

Как выяснила команда Навального, итальянские объекты недвижимости не указаны в декларации Гергиева — с 2017 года отчеты о его имуществе не публиковали, хотя он является руководителем государственного театра.

Авторы расследования выяснили, что в России на Валерия Гергиева также записаны многие объекты недвижимости: 670-метровая квартира в Петербурге, собственный концертный зал и дача в поселке Репино, квартира в Москве. Также у него есть квартира в Нью-Йорке площадью 165 квадратных метров, которую он купил в 2004 году за 2,5 миллиона долларов (она также не фигурировала в его декларациях).

Участники расследования также утверждают, что Валерий Гергиев пользуется средствами своего благотворительного фонда как личным кошельком. Фонд Гергиева получает пожертвования в том числе от государственных компаний — ВТБ, РЖД, «Россети», «Сбер». Только в Москве и Петербурге фонд владеет недвижимостью на 968 миллионов рублей.

По данным команды Навального, у Валерия Гергиева есть банковская карта фонда, выпущенная на его имя. С помощью этой карты Гергиев оплачивает услуги врачей, рестораны, авиаперелеты и даже ремонт и коммунальные платежи в своей московской квартире. В 2018-2020 годах из благотворительного фонда на личный счет Гергиева поступило более 300 миллионов рублей.

Авторы расследования назвали Валерия Гергиева одним из самых активных сторонников президента России Владимира Путина. Команда Навального потребовала, чтобы все страны мира включили Гергиева в санкционные списки из-за российского вторжения в Украину. Ранее в отношении российского дирижера не вводили санкции.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь