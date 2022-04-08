«Россия 24» рассказала об «украинских фейках» и показала ролик, где люди в «военной форме» якобы собираются выдать манекен за труп Оказалось, это видео со съемок сериала под Петербургом

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«Россия 24»

В эфире телеканала «Россия 24» вышел сюжет об «украинских фейках», где показали ролик, в котором двое мужчин в «военной форме» якобы готовят манекен, чтобы выдать его за труп. Фрагмент прямого эфира телеканала опубликовал журналист Роман Супер.

В ролике двое мужчин — один в камуфляжной куртке, другой просто в зеленой — обматывают скотчем манекен, лежащий на земле. Изображение сопровождается словами ведущего за кадром:

Так идет подготовка к театру — в прямом смысле этого слова — военных действий на Украине. Как видно, вполне себе незамысловато: двое людей в военной форме тщательно обматывают манекен скотчем и, очевидно, собираются его выдать за труп. Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах.

На кадрах, показанных «Россией 24», виден водяной знак российского телеграм-канала U_G_M, который опубликовал видео с манекеном утром 6 апреля. «Вот так ВСУ готовит свои постановочные видео, дабы кричать во все горло: „Это Путин виноват“, а потом, как в Буче, раскидают эти игрушки вдоль улиц Киева или Николаева», — говорится в подписи к посту. При этом за кадром в ролике мужской голос, возможно, автора видео, говорит: «Чувак будет лететь с окна, бедолага».

Когда «Россия 24» показала видео с манекеном, до конца не ясно. Судя по кадрам, оно вышло примерно в 6:30, но точная дата выхода неизвестна. Можно предположить, что это утро 7 апреля. Представители Минобороны РФ выступили с заявлениями, которые показываются в нижней части экрана, вечером 6 апреля.

На онлайн-платформе ВГТРК «Смотрим» сюжет «России 24» появился 7 апреля, он называется «Преступления на Украине маскируют под „зверства“ российской армии», сообщает TJ. На данный момент полный сюжет на «Смотрим» недоступен, его можно посмотреть на сайте TJ.

Петербургский режиссер Надежда Колобаева опровергла заявления телеканала. Она рассказала, что на видео, использованное «Россией 24», попал процесс подготовки к съемкам сериала в Ленинградской области. «Это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщик трюков с ассистентом готовят Альбертика к съемке», — написала она в фейсбуке.

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режиссер сообщила, что съемочная группа использовала специальный каскадерский манекен, у которого есть сочленения в конечностях, а скотчем к нему примотали четыре литра бутафорской крови и свиные внутренности. По задумке авторов сериала, манекен в одежде героя сериала должен был падать на машину. Во время подготовки куклу сбрасывали с автовышки, при падении кровь и внутренности разлетались в разные стороны.

В беседе с TJ режиссер сказала, что пока неанонсированный сериал снимали по заказу другого государственного канала. «И этот канал участвует в той же самой пропаганде», — заявила Колобаева.

В подтверждение своих слов Колобаева предоставила журналистам фото и видео со съемок, а также опубликовала их в фейсбуке. На один из роликов попал человек в камуфляже, которого упоминали в сюжете «России 24».

Источники Романа Супера на «России 24» рассказали, что ни режиссерская, ни редакторская бригады телеканала «не знали, что это не Украина». По данным журналиста, это видео им «принесли».

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