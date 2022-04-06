Можно ли призывать к миру 1 мая? А парад 9 мая во время войны — это будет уместно? Отвечает Дмитрий Песков
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Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 6 апреля.
«Коммерсант FM»: Как в Кремле относятся к доводам о том, что проводить парад на фоне военной операции не совсем уместно — с учетом того, что гибнут люди?
Дмитрий Песков: А чьи это доводы?
«Коммерсант FM»: Я вам не могу назвать, к сожалению, конкретных имен.
Дмитрий Песков: Вы знаете, я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому я наверное оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ.
«Коммерсант FM»: Близится 1 мая. С учетом новых ограничений не могли бы в Кремле пояснить, можно ли будет выходить на улицы с традиционными лозунгами о мире?
Дмитрий Песков: Вы имеете в виду первомайские демонстрации?
«Коммерсант FM»: Да, конечно.
Дмитрий Песков: Ну, смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы с городскими властями. В соответствии с нашим законодательством и при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей.