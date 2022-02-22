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21 февраля 2022 года американский врач и медицинский антрополог Пол Фармер умер во сне в результате остановки сердца. Несколько последних недель он провел в Руанде, где преподавал в основанном им университете. Руанда — одна из стран, которой помогала организация «Партнеры во имя здоровья», также созданная Фармером.

Фармер родился в Массачусетсе в небогатой семье, которая колесила по всей Америке. Детей было шестеро, он был вторым и подрабатывал среди прочего сбором апельсинов вместе с гаитянскими мигрантами. С отличием окончил Университет Дьюка и поступил в Гарвардскую медицинскую школу. В 1983 году Фармер поехал волонтером в страну, которую благодаря совместной работе с гаитянами полюбил еще с детства, — на Гаити, чтобы год проработать там врачом. В одной из самых бедных стран мира он убедился, что самого факта наличия врачей и больниц недостаточно. Пациенты, живущие в нищете, без воды, еды и образования, просто не могут выполнять назначения и, не имея дорог, приезжать на регулярные осмотры. После этой поездки он активно занялся благотворительностью.

«На Гаити в первые годы распространения СПИДа у меня случилось прозрение, — рассказывал Фармер в интервью изданию NPR. — Мы работали над профилактикой ВИЧ среди женщин. И одна женщина сказала, что профилактика — это про „еду, дрова и воду“. Если вы хотите защитить женщин от ВИЧ, убедитесь, что у них есть работа, что для выживания им не нужно заниматься сексом за деньги».

В 1987 году Фармер вместе с коллегами основал некоммерческую организацию «Партнеры во имя здоровья». Она поставила перед собой цель обеспечить людям из самых уязвимых групп доступ к медицинской помощи. Для этого нужно построить дорогу или провести водопровод? Значит, организация займется этим.

За 35 лет существования «Партнеры во имя здоровья» работали . Здесь организация долгое время занималась внедрением прогрессивных программ для борьбы с туберкулезом.

Это была удивительная история

«Он не бегает и не кричит: „У меня туберкулез“. А лучше бы бегал» Ситуация с туберкулезом в России — как в начале 1970-х. Удастся ли врачам ее переломить?

Это была удивительная история

«Он не бегает и не кричит: „У меня туберкулез“. А лучше бы бегал» Ситуация с туберкулезом в России — как в начале 1970-х. Удастся ли врачам ее переломить?

Несмотря на активную благотворительную деятельность, Пол Фармер продолжал работать и в Гарвардском университете, который окончил. С 2010 года он занимал там должность профессора — в Университете Колокотронесов (часть Гарвардского университета). Также он был заведующим кафедрой всемирного здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы и профессором, главой отделения равенства в области всемирного здравоохранения (США).

Билл Гейтс в некрологе, опубликованном в The Atlantic, пишет, что несмотря на все свои заслуги Фармер так и остался очень скромным человеком. То же впечатление остается и если прочесть книгу писателя Трейси Киддера «За горами горы». Она написана в 2003 году, рассказывает о детстве Фармера и о том, как он занялся благотворительностью. Киддер много путешествовал с Фармером, и многие страницы посвящены описанию его повседневной работы.

Фармер предстает человеком, которому для собственного комфорта нужно совсем немного, а потому охотно делится с теми, кому это нужнее. Когда в 2020 году Пол Фармер получил миллион долларов в качестве премии филантропа Николаса Берггруэна в области философии и культуры, то сказал, что отдаст их на благотворительность, а себе купит в сад многолетние тропические растения.

Дарья Саркисян