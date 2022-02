Несколько сотен незрячих людей по всему миру вживили себе глазные импланты Argus. А потом компания-производитель прекратила поддержку устройств

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Рэй Флинн — первый пациент с глазным имплантом Argus II. Великобритания, 21 июля 2015 года Paul Cooper / Shutterstock.com / Vida Press

Американская компания Second Sight, выпускавшая бионические глазные импланты Argus, прекратила их производство и не может полноценно поддерживать работу существующих устройств, которые вживили более чем 350 пациентам по всему миру (в том числе в России). Об этом рассказал журнал IEEE Spectrum, который выпускает международная некоммерческая ассоциация «Институт инженеров электротехники и электроники».

Устройства Argus состоят из глазного импланта, очков с камерой и небольшого процессора, который крепится к поясу. Камера записывает видео и передает информацию в процессор, а тот отправляет сигнал во вживленный в глаз имплант. При использовании Argus к человеку не возвращается полноценное зрение, но он начинает различать участки света, и многим этого достаточно, чтобы, например, самостоятельно ходить в магазин или ездить в метро.

Инженер Роберт Гринберг начал разрабатывать технологию искусственного зрения в начале 1990-х, а в 1998-м вместе с тремя партнерами открыл компанию Second Sight. Она выпустила два поколения имплантов Argus I и Argus II. В 2011 году Argus II был одобрен для применения в Европе, в 2013 году — в США.

Применение имплантов оказалось непростым и дорогим процессом. Чтобы вживить их, требовалась хирургическая процедура длительностью около четырех часов. После этого Second Sight назначала носителю каждого импланта специалиста по реабилитации, который работал с ним иногда месяцами или годами. Сам имплант Argus II в США стоил 150 тысяч долларов, а с учетом реабилитации расходы могли возрасти вплоть до 500 тысяч долларов. Обычно пациентам-американцам основную часть расходов покрывала страховка.

Не все были довольны результатами. Линда Кирк, которой Argus II вживили в Нью-Йорке в 2017 году, нашла его «отвлекающим» и перестала использовать спустя пару лет. Барбара Кэмпбелл пользовалась имплантом с 2009 года и была им довольна, пока в 2013 году он вдруг не перестал работать, когда она пересаживалась с одного поезда на другой в нью-йоркском метро. Починить его не удалось. Кэмпбелл обсуждала с врачом возможность удалить имплант, но в итоге отказалась от этого из-за рисков, связанных с повторным хирургическим вмешательством.

Среди других жалоб носителей имплантов были боль и воспаление. При этом больше половины носителей имплантов не испытывали «серьезных нежелательных явлений», связанных с устройствами. Были и истории успеха: Йерун Перк из Нидерландов после вживления Argus II смог кататься на лыжах и стрелять из лука, а американец Терри Байленд был так доволен своим имплантом Argus I, что в 2015 году решился поставить Argus II во второй глаз и стал единственным человеком в мире с двумя бионическими глазными протезами.

Носителям протезов обещали улучшения и обновления — вплоть до распознавания лиц. Но в 2019 году Second Sight оповестила их, что останавливает развитие технологии глазных имплантов, чтобы сосредоточиться на новом продукте — мозговых имплантах для незрячих Orion, чьи клинические исследования с участием шести пациентов уже начались. К тому моменту Second Sight из-за конфликта с инвесторами покинул инициатор разработки Argus Роберт Гринберг.

«Тогдашнее руководство компании не верило, что сможет сделать [Argus] частью прибыльного бизнеса. Я понял это решение, потому что, как мне кажется, объем рынка оказался меньше, чем мы думали», — рассказал Гринберг IEEE Spectrum.

Second Sight заверила клиентов, что продолжит поддержку уже вживленных имплантов Argus — в том числе закупку комплектующих для них и работу специалистов по реабилитации. Но уже в феврале 2020 года компанию покинул генеральный директор, а в марте Second Sight заявила об остановке деятельности и увольнении большинства сотрудников из-за финансовых сложностей на фоне пандемии коронавируса. В течение нескольких недель большая часть имущества компании была продана с аукциона.

Клиентов о сворачивании деятельности Second Sight никто не предупредил. До Росса Доэрра, которому поставили имплант в 2019 году, дошли слухи о проблемах компании, и он позвонил своему специалисту по реабилитации. «Нас всех только что уволили», — ответил тот. А когда Доэрру понадобилось пройти магнитно-резонансную томографию из-за недомогания во время использования импланта, врачи не смогли дозвониться до Second Sight. Хотя компания просила связываться с ней перед подобными процедурами.

Йерун Перк, катавшийся на лыжах и стрелявший из лука после вживления Argus, в ноябре 2020 года также столкнулся со сложностями — его процессор, который крепится к поясу, случайно разбился. Он снова перестал видеть, в Second Sight ему помочь не смогли. В итоге Перк нашел ненужный процессор у кого-то из других клиентов компании в Европе и к февралю 2021 года восстановил работу своего импланта. «Жаль, что с Argus все застопорилось. Но я счастливчик. Я никогда не жалел о том, что [вживил протез]», — заявил он IEEE Spectrum.

Second Sight заявила изданию, что сделает все возможное, чтобы оказать «виртуальную поддержку» врачам, работающими с пациентами с Argus, и сможет предоставить ограниченное количество процессоров и очков, если их нужно будет заменить. Самих глазных имплантов для замены нет.

В июне 2021 года — после финансовых проблем в начале пандемии, из-за которых Second Sight чуть не закрылась, — компания вышла на биржу и привлекла 57,5 миллиона долларов, обещая продолжить работу над мозговым имплантами Orion. Но позднее ее акции упали примерно в три раза, и в феврале 2022 года Second Sight объявила о слиянии с биофармацевтической компанией Nano Precision Medical. Никого из бывшего руководства Second Sight в руководстве новой компании не будет.

Что это значит для нескольких сотен человек с имплантами Argus и шести человек с имплантами Orion, пока непонятно. Генеральный директор Nano Precision Medical Адам Мендельсон заявил IEEE Spectrum, что пока не знает, какие договорные обязательства объединенная компания будет иметь перед этими пациентами. Но, по его словам, NPM попытается сделать то, что будет «правильно с этической точки зрения».

