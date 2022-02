Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Dan Kitwood / Getty Images

Действующие вещества лекарственных препаратов сильно загрязнили реки по всему миру, и это представляет глобальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Соответствующее исследование ученых из Университета Йорка опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко его пересказывает The Guardian.

В рамках работы ученые исследовали концентрацию 61 активного действующего вещества в более чем тысяче мест вдоль 258 рек в 104 странах на всех континентах. Ранее такие исследования проводились лишь для рек США, Европы и Китая. Только в двух местах — в Исландии и удаленной области Яномами в Венесуэле — в реках не было обнаружено ни одного действующего вещества из списка.

Самыми распространенными веществами, найденными на всех континентах, кроме Антарктиды, оказались антидепрессанты циталопрам и венлафаксин, антигистаминные препараты цетиризин и фексофенадин, антибиотик триметоприм и обезболивающее лидокаин. В количественном отношении больше всего веществ (34 из 61) было зафиксировано в реке Кай Так в Гонконге.

Наиболее загрязненными по объему обнаруженных веществ оказались реки в странах, где доход низкий или ниже среднего — в Пакистане, Боливии, Эфиопии, Нигерии, Индии. По мнению исследователей, это связано с тем, что люди в этих странах уже могут позволить себе лекарства, но там еще нет возможности проводить дорогую очистку канализационных вод.

Среди исследованных учеными рек была и одна российская — Москва-река. Уровень загрязнения фармацевтическими препаратами в ней оказался средним, Москва-река попала ровно в середину рейтинга по количеству найденных веществ.

Любовь победит. С вашей помощью Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.

Загрязнение окружающей среды веществами из лекарственных препаратов несет две основные опасности. Во-первых, некоторые препараты могут негативно влиять на жизнь местной фауны — так, например, антидепрессанты заставляют скворцов меньше есть, а противозачаточные препараты сокращают популяцию рыб. Во-вторых, загрязнение рек антибиотиками приводит к появлению устойчивых штаммов бактерий.

Как сообщили авторы исследования, повышенная концентрация лекарств, стимулировавшая развитие резистентности бактерий, была обнаружена в 19% всех исследованных пунктов. При этом, отмечает The Guardian, наблюдалась прямая корреляция между уровнем загрязнения и числом людей, умерших в последние годы от резистентных бактериальных инфекций в соответствующих регионах.

Читайте также

Из-за ковида люди массово (и в основном бессмысленно) принимают антибиотики. Это очень опасно и может навредить всему человечеству Светлана Рейтер и Александр Ершов рассказывают почему

Читайте также

Из-за ковида люди массово (и в основном бессмысленно) принимают антибиотики. Это очень опасно и может навредить всему человечеству Светлана Рейтер и Александр Ершов рассказывают почему

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!