В 1950-х годах шестеро детей матери-одиночки из Монреаля были проданы бездетным парам. Спустя полвека они нашли друг друга The Washington Post Magazine рассказал историю их воссоединения

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Брат и три сестры из Канады и США узнали о своем родстве с помощью сервисов ДНК-тестирования

Когда канадец Боб Бринтуик был ребенком, его семья переезжала как минимум раз в год. У матери — одинокой Энни Бринтуик — постоянно не хватало денег на аренду. В каждом новом месте Энни перекрашивала стены, танцевала под , готовила борщ и пирожки с картофелем. А еще рожала детей. По воспоминаниям Боба, это происходило каждый год или полтора. Но в семье детей больше не становилось: кроме Боба, Энни воспитывала еще четверых, а все новорожденные исчезали спустя несколько дней или недель. Боб не знал куда. Когда ему было девять лет, это прекратилось.

Шэрон Коппола из Флориды была приемной дочерью в еврейской семье. Ее усыновили в Канаде за деньги. Шэрон не интересовалась, кем были ее биологические родители. Но после смерти матери в 1989 году отец рассказал ей, что у нее была сестра-близнец. По его словам, они с женой узнали об этом из письма, которое после удочерения Шэрон им прислала медсестра, присматривавшая за ней. Шэрон попыталась найти сестру, но у нее ничего не вышло. А в 2017 году ей на сайте компании Ancestry, которая позволяет узнать свое происхождение по тесту ДНК, написал Боб Бринтуик — ее единоутробный брат.

Рейсса Спир тоже выросла у приемных родителей-евреев в Канаде и была очень близка с ними. На свой 62-й день рождения она получила в подарок комплект для ДНК-теста от компании 23andMe. Так Рейсса выяснила, что у нее есть сестра — Рейн Холм из штата Массачусетс. Рейн была приемной дочерью танцовщицы, принявшей иудаизм ради брака с евреем. Мать не скрывала, что заплатила за нее «хорошие деньги». Рейн всегда мечтала найти свою биологическую семью и быстро сблизилась с Рейссой. А та позднее зарегистрировалась не только на сайте 23andMe, но и на Ancestry. И нашла там других родственников — Боба и Шэрон.

Мать воспитывала их одна, но у нее была долгая связь с мужчиной из еврейской общины

У Боба, Шэрон, Рейссы и Рейн одна биологическая мать — Энни Бринтуик. Она родилась в 1914 году в канадском городе Виннипег в семье католиков из Украины. Росла на ферме вместе с 13 братьями и сестрами и не получила формального образования. В 1939 году Энни родила первого ребенка, сына Эда. Его отцом был ее первый и единственный муж Алекс Бринтуик. Они расстались вскоре после рождения Эда, но официально так никогда и не развелись.

В 1946 году Энни родила дочь Энн. По словам Боба, ему говорили, что Энн стала плодом одной из «интрижек» его матери. Сам Боб появился на свет в 1948 году. Год спустя родилась его сестра Барбара, спустя восемь лет — брат Майкл. Семья жила в Монреале, мать не работала и все время занималась домом и детьми. Она говорила Бобу, Барбаре и Майклу, что их отец — Макс (все называли его Майком) Митчелл. Это был выходец из еврейской семьи, по воспоминаниям Боба и Барбары, высокий разговорчивый мужчина, который иногда приезжал по выходным, привозил детям подарки и брал с собой на природу.

Боб Бринтуик

Отношения Энни и Майка продолжались около десяти лет, считает Боб. И все это время его мать рожала детей, которые потом исчезали из дома. Когда Боб был подростком, старший брат Эд рассказал ему, что новорожденных продают в приемные семьи, и Майк якобы получает по за каждого. По словам Боба и Барбары, их семья действительно была бедной, а когда появлялся Майк, денег становилось больше.

Энни и Майк, по всей видимости, продали шестерых младенцев в еврейские семьи

Продажа детей, которой могли заниматься Энни и Майк, в 1950-е годы не была незаконной в канадской провинции Квебек, где они жили. Вместе с тем в Квебеке нельзя было усыновлять детей другого вероисповедания. приюты были переполнены, а еврейские семьи, наоборот, найти приемного ребенка. Все это способствовало нелегальной торговле младенцами. Католички рожали детей и тайно передавали их еврейским приемным семьям либо напрямую, либо через евреек-посредниц, которые сначала регистрировали детей у раввинов как своих собственных.

Судя по газетным заголовкам тех лет, объем рынка нелегальной торговли детьми в Северной Америке тогда мог составлять 25 миллионов долларов в год, а за одного ребенка можно было получить от трех до десяти тысяч долларов (чтобы понять, сколько это в сегодняшних деньгах, все цифры стоит умножить на 10). При этом рожавшим женщинам, по мнению историков, доставалась лишь малая часть этой суммы — большую часть забирали многочисленные посредники.

Женщины, прибегавшие к торговле детьми, обычно делали это лишь раз. Но Энни, как считают ее дети, в 1949-1957 годах родила от Майка восьмерых детей, из которых шесть были отданы на усыновление. Последний ребенок родился в 1957 году. Барбара, тогда семилетняя, помогала за ним присматривать. Но однажды, по ее словам, Майк забрал мальчика. Вскоре после этого отношения Энни и Майка закончились; Боб тайком наблюдал за их последним разговором в машине мужчины. Спустя девять лет Энни умерла от рака толстой кишки, а жившие с ней дети пошли каждый своим путем.

Эд, который, как рассказала Барбара, домогался ее в подростковом возрасте, умер в 1990 году — тоже от рака прямой кишки. Энн и Барбара обосновались в канадской провинции Британская Колумбия; Энн умерла от цирроза печени в 2016 году. Боб остался в Монреале, женился и работал в продажах. Майкл, которому на момент смерти матери было 10 лет, попал в приют, который, по его словам, был хуже тюрьмы (там он тоже побывал). После этого он более 10 лет бродяжничал, пил и принимал наркотики, а в 1980-х поселился в канадской провинции Онтарио и смог побороть зависимости.

Всего у Энни было 11 детей (или даже больше)

После того, как Боб Бринтуик, Шэрон Коппола, Рейсса Спир и Рейн Холм познакомились через сервисы генетического тестирования, им удалось связаться и с другими своими братьями и сестрами. Это Брэм Эйзенталь (тот самый малыш, с которым в детстве возилась Барбара), Наоми Баум и Джон Шерман. Всех троих усыновили или удочерили еврейские семьи.

Рейн Холм

Сейчас все Энни Бринтуик, которым по 60-70 лет, поддерживают связь друг с другом. Правда, они предполагают, что у них могут быть еще братья и сестры. Боб настаивает на том, что его мать в 1949-1957 годах рожала ежегодно и сейчас в семье нет только одного ребенка из этого периода — рожденного в 1953 году.

Кроме того, загадкой остается сестра-близнец Шэрон, про которую ей рассказал отец. По одной версии, найти близнеца пока так и не удалось. По другой, близнецом может быть Барбара. Согласно сертификату о рождении, она старше Шэрон на год, но Барбара сомневается в точности этого документа, так как мать зарегистрировала ее рождение, только когда ей было семь лет.

Сын Майка, рожденный от его законной жены, усомнился, что отец зарабатывал на продаже детей

На данный момент ДНК-тестами 23andMe воспользовались более 12 миллионов человек, аналогичными тестами Ancestry — более 20 миллионов, рассказали The Washington Post Magazine в обеих компаниях. Рейсса Спир, которая благодаря им нашла биологических братьев и сестер, в 2018 году получила на сайте Ancestry оповещение про еще одну родственную связь. Это был Дэвид Митчелл, который, как и она, оказался ребенком Майка Митчелла. Более того, они родились в Монреале в один день — 15 марта 1954 года.

Связавшись с Дэвидом, Рейсса узнала, что Майк был женат на католичке и что у них в браке родились восемь детей. Майк умер в 1991 году, его жена — в 2000 году. Дэвид никогда не думал, что его отец вел двойную жизнь. В разговоре с The Washington Post Magazine в 2019 году он усомнился в том, что его отец получал финансовую выгоду от продажи детей; по предположению Дэвида, Майк просто помогал Энни «пережить тяжелые времена».

Боб же считает, что Майк зарабатывал на детях, — и с помощью этого заработка кормил свою официальную семью (Дэвид рассказал, что его отец работал на себя, но отказался уточнить подробности). Боб добавил, что много раз пытался пообщаться с Дэвидом или другими законнорожденными детьми Майка, но ему это не удалось. Кроме Дэвида, который согласился поговорить с Рейссой и с журналистами, никто из них выходить на связь не захотел.

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Пересказала Ольга Корелина