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Автовокзал в Калуге Free Wind / Фотобанк Лори

Губернатор Калужской области Владислав Шапша своим постановлением ограничил сферы экономики, в которых в 2022 году в регионе смогут работать иностранные граждане, получившие патент на работу, сообщила областная администрация.

Мигрантам запретили работать в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и подавать напитки в барах. Кроме того, под запретом оказалась работа в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Местным компаниям дали три месяца на то, чтобы привести «численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением».

Одновременно с этим губернатор приостановил разработку государственной региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2022-2027 годы. «Калужская область выходит из программы. <…> Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Разработку приостановили из-за того, что программа «не достигает первоначально поставленных целей», сказано в сообщении администрации. Всего с 2007 года в рамках программы в регион по упрощенной схеме приехали более 90 тысяч человек. «В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%. К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья», — заявили в администрации.

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин считает, что программа с 2018 года «перестала соответствовать своим целевым показателям». «В числе получивших наше гражданство начали доминировать выходцы из стран Средней Азии, многие из которых даже не потрудились выучить русский язык. К 2021 году их доля составила 65%. Выход из этой программы — это кардинальная мера по решению миграционной проблемы», — сказал министр. Он отметил, что Калужская область первой среди регионов России вышла из программы.

При этом в материалах областной администрации о программе переселения соотечественников не упоминаются «славянские народы» (нет этого и в материалах МВД об этой программе). Среди задач — «сокращение дефицита трудовых ресурсов», «заселение и развитие территорий», «увеличение миграционного притока населения». В документах отмечается, что миграция «не только частично компенсирует естественную убыль населения Калужской области, но и способствует сокращению этой убыли», а в случае прекращения программы «будет наблюдаться снижение миграционного прироста».

В этот же день губернатор Калужской области посетил миграционный центр в Боровском районе. Шапша рассказал в телеграме, что приехал туда без предупреждения, и встретил мигранта, который не знал русского языка, но имел на руках сертификат о знании русского языка. «С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют „липовые“ сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — сказал губернатор. Ранее в феврале Шапша также объявил, что в регионе существенно ограничат количество патентов, выдаваемых мигрантам.

Государственное агентство ТАСС связало вводимые ограничения с «резонансными инцидентами с участием мигрантов», в том числе массовыми драками, а также с «конфликтными ситуациями с участием детей из семей мигрантов». Кроме того, отметило агентство, в 2021 году в регионе уровень преступности среди мигрантов вырос на 23%.

На территории Калужской области располагается особая экономическая зона «Калуга», где действуют налоговые льготы и преференции. На двух площадках работают 22 резидента — от производителей конфет до фармацевтических компаний. В регионе располагаются сборочные заводы Volkswagen, а также Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, ориентированные на приглашенную рабочую силу. Ранее губернатор региона Владислав Шапша неоднократно предлагал построить в Калужской области завод Tesla.

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