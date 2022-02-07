В Ростовской области у мемориала участникам Великой Отечественной войны установили экран с видео Вечного огня Настоящего там никогда не было, потому что содержать его дорого

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В селе Приморка Ростовской области у мемориала участникам Великой Отечественной войны установили экран с видео Вечного огня. Об этом в соцсетях рассказал главный редактор проекта «Тютина» Алексей Максимук.

В администрации Приморского сельского поселения «161.ру» объяснили, что в Приморке никогда не было настоящего Вечного огня, содержать который слишком дорого.

«Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас — [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь — самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть», — рассказала бывшая глава администрации поселения Ирина Яровенко.

Как выяснило издание, памятник установили в 2020 году. Согласно контракту с подрядчиком, бронзовая скульптура солдата обошлась местным властям в 792 тысячи рублей. Однако в документах закупки, отмечает «161.ру», электронное панно не упоминается.

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Действующая глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец пояснила, что в 2020 году памятник не устанавливали, а ремонтировали на деньги из бюджета и от местных жителей. Часть суммы не использовали, но вернуть по закону не смогли. По инициативе жителей Приморки на эти деньги у мемориала решили поставить LED-экран с изображением Вечного огня. Он обошелся в 80 тысяч рублей, его установили к 9 мая 2021 года.

«Всем очень понравилось, столько отзывов было положительных… Ни разу не видела, чтобы в маленьких сельских поселениях горел хоть какой-то Вечный огонь… У нас он очень красивый, памятник преобразился и выглядит достойно», — рассказала Зимовец.

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