В Марокко пятилетний мальчик упал в колодец. Спасательная операция идет пятый день, за ней следят по всему миру

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Деревня Игран. 5 февраля 2022 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

В Марокко пятилетний мальчик по имени Райян, живущий в деревне Игран на севере страны, 1 февраля упал в колодец глубиной 32 метра. В колодец удалось спустить камеру, которая показала, что ребенок жив, хотя и пострадал.

Колодец, в который 1 февраля упал Райян Thami Nouas / Reuters / Scanpix / LETA

Чтобы добраться до Райяна было решено прокопать шурф рядом с колодцем, дойти до уровня, на котором находится ребенок и затем пробить стену. Работы ведутся круглосуточно, хотя существует опасность обрушения грунта.

К спасательной операции, которая продолжается уже пятые сутки, привлечены десятки человек из подразделений гражданской обороны, жандармерии и вспомогательных сил (аналог внутренних войск в Марокко), а также врачи и горноспасатели.

Участники спасательной операции. 5 февраля 2022 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

В операции также задействованы бульдозеры и другая тяжелая техника. На фото трактор направляется к деревне Игран Mosa ab Elshamy / AP Photo / Scanpix / LETA

За спасательной операцией следят по всему миру. Хэштег #SaveRayan один из самых популярных в твиттере. С места проведения операции ведут прямые трансляции, например, в аккаунте «Аль-Джазиры».

За проведением спасательной операции в деревне Игран наблюдают сотни человек. 5 февраля 2022 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

По состоянию на 17:00 мск 5 февраля глубина шурфа, который роют спасатели. превысила 31 метр. В каком состоянии находится мальчик, неизвестно. «Но мы уповаем на Бога, чтобы ребенок был жив», — заявил утром в субботу руководитель оперативного штаба Абдельхади Термани.