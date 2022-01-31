Spotify поменял правила модерации из-за бойкота Нила Янга и Джони Митчелл Сервис запретил отрицать коронавирус и призывать к участию в ковид-вечеринках

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Стриминговый сервис Spotify изменил свои правила модерации контента после того, как ряд музыкантов и подкастеров решили уйти с платформы, выступая против распространения дезинформации о COVID-19.

В обновленных правилах сказано, что на Spotify нужно избегать публикации контента, пропагандирующего опасную ложную или вводящую в заблуждение медицинскую информацию, которая может навредить. К такому контенту, в частности, относятся:

утверждения о том, что СПИД, COVID-19, рак или другие серьезные заболевания, угрожающие жизни, являются мистификацией или не существуют;

призывы использовать отбеливающие средства для лечения болезней и расстройств;

утверждения, что вакцины, одобренные местными органами здравоохранения, предназначены для того, чтобы вызывать смерть;

поощрение людей намеренно заражаться коронавирусом, чтобы выработать иммунитет к нему (например, продвижение или проведение так называемых ковид-вечеринок).

Если определенный контент нарушает правила, то ему грозит удаление из Spotify. «Повторные или грубейшие нарушения могут привести к приостановке и/или прекращению действия учетных записей», — сказано в правилах.

Основатель Spotify Даниэль Эк сообщил, что правила касаются как тех, с кем стриминговый сервис работает на эксклюзивных условиях, так и тех, кто дополнительно размещает контент на других платформах. Пока правила доступны в новостной ленте Spotify, в дальнейшем их переведут на разные языки и разместят на главной странице сайта.

Даниэль Эк также сообщил, что Spotify работает над тем, чтобы добавить специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждают коронавирус. Пометки будут вести на специальную страницу «Все о COVID-19», где станут публиковать факты о коронавирусе, актуальную информацию от ученых и органов здравоохранения, а также ссылки на надежные источники.

«Эта новая инициатива по борьбе с дезинформацией будет распространена в странах мира в ближайшие дни. Насколько нам известно, пометка о содержании на крупной платформе с подкастами станет первой в своем роде», — заявил Даниэль Эк.

Ранее в январе канадский музыкант Нил Янг обвинил Spotify в распространении недостоверной информации о коронавирусе и вакцинации из-за антинаучных высказываний в самом популярном подкасте на платформе The Joe Rogan Experience, который ведет американский комик Джо Роган. 31 декабря 2021 года в подкасте выступил вирусолог Роберт Малоун, известный тем, что распространял недостоверную информацию о безопасности и эффективности вакцин. Эпизод критиковали за продвижение необоснованных теорий заговора. Нил Янг поставил Spotify ультиматум: или удалить подкаст Рогана, или всю дискографию музыканта. Стриминговый сервис в ответ удалил все песни Янга.

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После этого другие музыканты и подкастеры стали удалять свой контент из Spotify. Канадская певица Джони Митчелл заявила, что решила удалить всю свою музыку из сервиса в знак солидарности с Нилом Янгом и научным сообществом, потребовавшим, чтобы Spotify ограничил распространение дезинформации на своей платформе. Свою музыку из Spotify также удалил рок-музыкант Нильс Лофгрен, участник группы E Street Band Брюса Спрингстина.

Рок-группа Belly на своей странице в Spotify опубликовала картинку со словами «Delete Spotify» («Удалить Spotify»), при этом признав, что самой группе сложно удалить свои песни из сервиса. Певец Джеймс Блант наоборот пообещал опубликовать свою новую музыку на Spotify, если сервис не удалит подкаст Джо Рогана (поклонники Бланта пояснили, что это шутка, поскольку Блант считает, что выпуск его новой музыки — это «негатив для мира»).

Лектор, писательница Брене Браун сообщила, что не станет выпускать подкасты на Spotify «до дальнейшего уведомления». Комик Том Шарплинг заявил, что убрал из Spotify свое еженедельное шоу The Best Show. Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, договорившиеся со Spotify о выпуске подкастов за 25 миллионов долларов, заявили, что продолжат совместную работу с платформой, но осудили сервис из-за «безудержной ложной и искаженной информации».

Как все начиналось

Нил Янг поставил Spotify ультиматум: либо он, либо противники вакцинации из (экстремально популярного) подкаста Джо Рогана. Сервис удалил все его песни

Как все начиналось

Нил Янг поставил Spotify ультиматум: либо он, либо противники вакцинации из (экстремально популярного) подкаста Джо Рогана. Сервис удалил все его песни

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Александр Бакланов