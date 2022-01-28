30 лет назад уборщик из Таиланда украл у принца Саудовской Аравии драгоценности на 20 миллионов долларов. А потом в Бангкоке убили саудовских дипломатов Теперь две страны, наконец, помирились

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (справа) во время встречи в Эр-Рияде 25 января 2022 года Bandar Aljaloud / EPA / Scanpix / LETA

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман договорились дипломатические отношения и в ближайшее время назначить послов в столицах двух стран. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи.

Соглашение было достигнуто во время поездки премьера Таиланда в Эр-Рияд. Она состоялась 25-26 января и стала первым официальным визитом такого уровня более чем за 30 лет. В заявлении представители двух государств подчеркнули важность укрепления «уз дружбы между двумя королевствами» и начала «новой главы отношений между Таиландом и Саудовской Аравией».

Отношения между Эр-Риядом и Бангкоком радикально ухудшились после того, как Криангкрай Техамонг из Таиланда, работавший уборщиком во дворце саудовского , обокрал своего работодателя. В 1989 году он вынес из дворца почти 30 килограммов драгоценных камней и ювелирных украшений на общую сумму в 20 миллионов долларов. Часть из них он примотал к телу клейкой лентой, часть спрятал в принадлежностях для уборки, в том числе мешках для пылесоса, а затем переправил украденное в Таиланд.

Власти Таиланда арестовали Техамонга вскоре после того, как он продал драгоценности. Его приговорили к семи годам тюрьмы, но потом, когда он дал признательные показания, срок сократили до двух лет и семи месяцев. После освобождения Техамонг решил стать буддийским монахом.

В ходе расследования полиции Таиланда удалось вернуть часть драгоценностей, но в Саудовской Аравии заявили, что большая часть из них — подделки. Саудовская сторона также утверждала, что среди похищенного был крайне редкий голубой бриллиант весом в 50 карат, который так и не нашли. Из-за него дело о краже назвали «делом о голубом бриллианте».

Через год после кражи, в феврале 1990 года, в Бангкоке застрелили троих саудовских дипломатов. Спустя несколько недель в городе похитили бизнесмена Мухаммеда аль-Рувайли, связанного с королевской семьей Саудовской Аравии. Он приехал в столицу Таиланда для расследования кражи. Считается, что он тоже был убит. После этого Саудовская Аравия понизила статус дипломатических отношений с Таиландом.

В 1994 году тогдашний поверенный в делах Эр-Рияда Мухаммед Саид Ходжа открыто обвинил полицию Таиланда в причастности к убийствам саудовских дипломатов и бизнесмена с целью скрыть кражу изъятых драгоценностей. В тот же год погибли жена и сын торговца драгоценными камнями Санти Ситханакана, который, как заявили в полиции, купил драгоценности у Техамонга и заменил их на подделки.

По делу об убийстве членов семьи Ситханакана был осужден генерал-лейтенант полиции Чалор Кердтес. В 2006 году ему вынесли еще один приговор по обвинению в присвоении украденных драгоценных камней. Он провел в тюрьме 20 лет. За убийство саудовских дипломатов и бизнесмена никто не был осужден.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии премьер-министр Таиланда выразил «искренние сожаления» из-за событий 1989-1990 годов, которые привели к ухудшению отношений между странами. Он заверил, что власти Таиланда приложили все усилия для расследования дел об убийствах и о краже драгоценностей.

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