В Средней Азии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались крупнейшие города сразу трех стран

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Магазин в Бишкеке во время блэкаута 25 января 2022 года Вячеслав Оселедко / AFP / Scanpix / LETA

В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане 25 января отключилось электричество. Авария в единой энергосистеме, к которой подключены эти три страны, произошла около девяти часов утра по московскому времени. Она затронула почти все крупные города региона, в том числе Ташкент, Алматы и Бишкек. В городах отключились светофоры, начались перебои в работе сетей мобильной связи, а в квартирах пропали отопление и холодная вода (из-за отключения насосов). Десятки людей застряли в лифтах, а также на канатных дорогах в горах. В Ташкенте временно встало метро и прекратил работу аэропорт, второй по величине город Киргизии Ош оказался обесточен полностью. Аэропорты Бишкека и Алматы продолжали работать, но не в штатном режиме. Больницы и другие жизненно важные объекты во всех трех странах также продолжили работу за счет подключения к резервным генераторам.

Узбекистан и Казахстан возложили ответственность за отключение друг на друга. В Минэнерго Узбекистана заявили, что на территории Казахстана произошла авария, из-за которой резко изменилось напряжение, и на узбекских электростанциях сработали средства аварийного отключения. В Казахстане утверждают обратное — из-за дисбаланса мощности, созданного в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, автоматика отключила электричество на юге Казахстана.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан еще с советских времен подключены к единому энергокольцу — этот проект начали реализовывать в 1980-х годах, а полностью он был закончен к 1997 году. Смысл энергокольца заключается в том, что в случае дефицита энергии в любой из участвующих в проекте стран она оперативно получает ее за счет помощи соседей. Первоначально в систему входили все пять бывших советских республик Средней Азии, однако в 2003 году ее покинула Туркмения, а шесть лет спустя — Таджикистан.

Спустя несколько часов после аварии подачу электроэнергии в основном возобновили. Пока все три страны налаживают ее в автономных режимах — вернуться в общую энергосистему они планируют позднее. Власти Кыргызстана спустя пять часов после аварии заявили, что электричество вновь есть по всей стране, а отопление пообещали восстановить к ночи. Власти Казахстана отчитались о возобновлении энергоснабжения Алматы, заявив, что продолжают восстановительные работы в отдаленных южных районах страны. В Узбекистане также сообщили, что подача электроэнергии постепенно возобновляется и призвали не верить распространившимся в соцсетях слухам, что света не будет в течение двух-трех дней.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!