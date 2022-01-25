В Литве продают здание одной из секретных тюрем ЦРУ, где пытали людей Литовские власти отрицают, что в стране были заключенные ЦРУ — хотя им пришлось даже заплатить компенсацию одному из них
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Литве продают здание, где, как считается, в середине 2000-х годов располагалась тайная тюрьма ЦРУ, сообщило 25 января агентство Reuters со ссылкой на литовские власти. Литовское издание Delfi рассказало о предстоящей продаже здания еще в начале января.
Двухэтажное здание находится в поселке Антавиляй недалеко от Вильнюса. Оно было построено в 1992 году и сначала принадлежало частному лицу; в нем было кафе и академия верховой езды. В 2004-2007 годах зданием владела американская компания Elite LLC. Затем его передали департаменту государственной безопасности Литвы; до 2018 года там действовал учебный центр ведомства. Теперь государственный Имущественный банк Литвы готовится продать здание. По какой цене, пока неизвестно.
Журналисты Delfi посетили здание в начале января. По их словам, внутри было много «американских деталей и оборудования». Например, в помещении, где находились серверы, были термостаты со шкалой Фаренгейта, которую применяют в США.
«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас
Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.
ЦРУ стало создавать по всему миру секретные тюрьмы после терактов 11 сентября 2001 года. В них содержались подозреваемые в причастности к терроризму. С 2002 года к ним применялись «расширенные техники допроса», по сути, разрешавшие пытки. Заключенных били, лишали сна, бросали в холодную камеру и имитировали утопление. В 2006 году власти США признали существование секретных тюрем, а в 2009-м отчитались об их закрытии.
В том же году американское издание ABC News сообщило со ссылкой на источники в правительстве Литвы и бывших сотрудников американских спецслужб, что одна из секретных тюрем находилась на литовской территории. Это было здание в поселке Антавиляй, купленное Elite LLC, которую ABC News назвало подставной компанией ЦРУ. Внутри здания были построены бетонные капсулы, в которых содержались заключенные, и помещения для допросов.
По информации ABC News, литовские власти согласились разместить у себя тюрьму ЦРУ в 2002 году в обмен на поддержку США по вопросу вступления Литвы в НАТО. Тюрьма действовала с сентября 2004 года по ноябрь 2005-го, в ней содержались не менее восьми заключенных, рассказал один из собеседников ABC News. По информации издания, аналогичные учреждения действовали также в Румынии, Польше, Марокко, Афганистане и Таиланде.
В 2014 году комитет по разведке Сената США выпустил доклад о секретных тюрьмах ЦРУ, в котором упоминался центр для подозреваемых в терроризме, действовавший в 2005-2006 годах. В докладе не называлась страна, где он находился, но правозащитники и журналисты пришли к выводу, что речь идет именно о Литве. В самой Литве провели парламентское расследование, которое подтвердило, что в стране садились связанные с ЦРУ самолеты и были оборудованы камеры для заключенных, но не смогло подтвердить, что в этих камерах действительно содержали узников ЦРУ.
Но в 2018 году это фактически признал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он присудил 130 тысяч евро Абу Зубейде, задержанному в Пакистане в 2002 году. Власти США назвали его «вторым или третьим» человеком в иерархии «Аль-Каиды». Он стал первым известным заключенным, к которому применяли «расширенные техники допроса». Его возили по секретным тюрьмам в разных странах; сейчас он находится в тюрьме на американской базе Гуантанамо, хотя за 20 лет содержания под стражей ему так и не предъявили обвинений в связях с «Аль-Каидой» или подготовке терактов 11 сентября.
Зубейда заявил, что посредством создания на своей территории секретной тюрьмы ЦРУ литовские власти способствовали жестокому обращению с ним. ЕСПЧ согласился с его доводами, хотя отметил, что в Литве он не подвергался таким жестоким пыткам, как в других странах. Известно, что в секретной тюрьме «Кошачий глаз» в Таиланде в 2002 году его в течение месяца как минимум 83 раза пытали, имитируя утопление; там же он лишился глаза при невыясненных до конца обстоятельствах. В то время «Кошачьим глазом» руководила Джина Хаспел, которую в 2018 году назначили на пост директора ЦРУ.
Литва выплатила Зубейде назначенную судом компенсацию в начале 2022 года, при этом продолжая отрицать, что в стране содержались заключенные ЦРУ.