Турецкая телеведущая написала твит с пословицей про быка, который не может стать королем. Ее арестовали за оскорбление президента

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AP / Scanpix / LETA

Стамбульский суд оставил под стражей журналистку Седеф Кабаш до суда по делу об оскорблении президента Турции. Ее задержали в ночь на 22 января и днем доставили из полицейского участка в суд. До этого Кабаш запостила в своем аккаунте твит, в котором говорилось: «Если бык войдет в дворец, он не станет королем. Но дворец превратится в хлев. Черкесская пословица.»

Ту же самую пословицу Кабаш повторила и в эфире телеканала Tele 1 — который на следующий день первым показал кадры, на которых журналистку под конвоем и в наручниках ведут в суд. Главный редактор телеканала Медан Янардаг резко осудил ее арест, заявив, что задерживать журналистку в два часа ночи за пословицу недопустимо, и назвал происходящее попыткой давления на СМИ и общество.

Седеф Кабаш грозит наказание по 299-й статье Уголовного кодекса Турции, которая запрещает оскорбление президента Турции. Ее нарушение чревато тюремным сроком от года до четырех, причем за оскорбление, нанесенное публично, этот срок увеличивается на одну шестую. В нынешнем виде статья в УК Турции существует с 2005 года, но до 2014 года, когда президентом стал Реджеп Тайип Эрдоган, почти не применялась.

С 2014 года счет уголовных дел за оскорбление президента пошел на десятки тысяч: к августу 2021 года таких дел набралось больше 38 тысяч, тюремными сроками из них завершились около половины. Среди обвиняемых по делу об оскорблении президента много журналистов, оппозиционных политиков, карикатуристов и прочих известных личностей, но есть и несовершеннолетние. А в 2021 года турецкая полиция задержала группу феминисток, которые на марше в честь Международного женского дня 8 марта исполнили кричалку «Кто не скачет, тот Тайип».

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Алексей Ковалев